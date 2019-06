Samb y Tunde tampoco siguen en el Betis

El Betis Energía Plus anunció que Mamadou Samb y Tunde no seguirán en el club, en su regreso a la ACB, tras no hacer efectiva la opción para prorrogar su contrato un año más con el primero ni renovar al segundo. Los interiores, internacional con las categorías inferiores con España, era uno de los cupos nacionales del equipo el pasado curso y se une a la lista de bajas de Stainbrook, Marcius, Bropleh y Dani Rodríguez.

Samb, que tiene experiencia ACB en Granada y Bilbao, disputó en LEB Oro 33 partidos de liga y el de la Copa Princesa, promediando 3,4 puntos (con 33% de efectividad en triples), 3 rebotes y 4 de valoración en 10.53 minutos.

Tunde, por su parte, promedió en 35 encuentros (todos los de liga más el de Copa) 3,9 puntos, 4 rebotes y 6,7 de valoración en 15.15 minutos, yendo de menos a más y ganándose hasta dos renovaciones (en diciembre y en febrero) en su contrato.

Ninguno, pese a que habían encajado bien en el club dará el salto a la Liga Endesa con el club heliopolitano, que acumula ya seis bajas y, de momento, ninguna alta.