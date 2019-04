Tunde: "Sería increíble continuar en ACB en el Betis"

Tunde es una de las grandes sensaciones de la temporada de este Betis Energía Plus que arrasa en la LEB Oro y que ha conseguido, por la vía rápida, el ascenso a la ACB. El pívot de Sierra Leona, que en base a trabajo y sacrificio se ha ganado el un puesto de capital importancia en la rotación de Curro Segura, reconoció a los medios del club que "sería algo increíble y especial" jugar la próxima temporada en ACB en las filas verdiblancas.

Victoria en Oviedo: "Fue un partido muy bueno y muy duro. Pero hicimos las cosas que hemos hecho durante toda la temporada, creímos en nosotros mismos una vez más, y nos llevamos la victoria".

El equipo mantiene la intensidad: "Sí, porque es nuestra identidad. Aunque hemos conseguido el objetivo de subir, mantenemos nuestra identidad intacta. Seguimos jugando duro, compitiendo y haciendo las cosas que hemos hecho durante toda la temporada".

La gestión de la prórroga: "Sí, con Curro y el staff, todos los jugadores estamos muy unidos. Hicimos lo que teníamos que hacer: ganar".

La figura de Curro Segura: "Desde el principio lo hemos seguido y hemos hecho todo lo que nos ha pedido, como un equipo y una familia. Ha sido así durante toda la temporada. Creíamos en las cosas que nos decía, como que fuéramos intensos en defensa. Ha sido un gran líder para nosotros".

Su gestión de la plantilla: "Todos tenemos un papel en el equipo y él lo ha manejado muy bien. Los cambios durante el partido también. Y creo que todos estamos satisfechos con su labor".

La temporada de Tunde: "Personalmente, todo ha ido mejor de lo que me esperaba al principio. Tenía una tarea difícil porque vine con un contrato temporal, pero ha sido genial. No me asustó el trabajo duro y tengo el respeto de mis compañeros y el cuerpo técnico debido a mi trabajo y he ido mejorando día tras día para seguir aquí hasta el final de la temporada".

Las renovaciones de su contrato temporal: "Fue una gran alegría. Necesitaba seguir con el trabajo que había hecho desde el principio, porque una extensión de contrato, primero hasta febrero y después hasta final de temporada, indicaba que tenía que seguir trabajando, tenía que seguir presionando a los entrenadores y a mis compañeros y así ha sido".

Su doble tapón ante Ourense: "Para mí, de verdad, sólo fue una reacción instintiva. Uno de mis trabajos en el equipo es defender bien, duro, y si tengo miedo, no puedo hacer eso bien. Pero sin miedo...".

Uno de los mejores taponadores de la Liga: "Parece fácil pero no lo es. Se trata de manejar los tiempos, de estar en el momento adecuado en el sitio adecuado. Curro me pide que dé lo mejor en defensa,q ue esté ahí, y que lo intente siempre".

Su adaptación a Sevilla: "Me encanta la ciudad. Lo estoy disfrutando. La gente es muy agradable, el tiempo es fenomenal, y me he adaptado muy bien".

¿Se ve en ACB con el Betis?: "Sería algo especial. Cuando empecé esta temporada, con un contrato temporal, creo que he ido mejorando, he conseguido jugar. Poder hacerlo en la ACB la próxima temporada sería algo increíble".

El nivel de la competición: "En general, el nivel en la LEB Oro es alto. Los jugadores, físicamente, son fuertes y no puedes cometer ningún error, porque lo vas a pagar. Debes estar fino".

El buen ambiente del vestuario: "Todos en el vestuario somos como hermanos. Nos reímos, hablamos. Disfrutamos juntos. No hay malos sentimientos. Entrenamos juntos muy duro, nos ayudamos a levantarnos. Y fuera de la pista somos muy amigos".

El inicio dubitativo: "Sabíamos que la LEB Oro iba a ser difícil, no di nada por sentado en el inicio. Una vez que logramos una victoria en los tres primeros partidos fue una cura de realidad. Tuvimos que ponernos las pilas para darle la vuelta e hicimos una buena temporada con muchísimos éxitos".

El ascenso ante Canoe: "Fue un momento muy especial, casi surrealista. Nunca había estado en una situación como esta en mi carrera. Es una expericencia, vivirlo, con los compañeros y los entreandores, fue muy emotivo. La celebración fue a lo grande. No es algo que pase todas las temporadas. Experimentarlo creo que fue la recompensa y lo hemos hecho juntos. Mucha gente no ve el sudor y el esfuerzo de cada día. Vivir momentos tan especiales así no lo vamos a olvidar en nuestra vida".

El trabajo diario: "Empezamos mal la temporada y eso demostró que no iba a ser la temporada esperada. Pero con trabajo duro y dedicación, con todos con el mismo objetivo, nos dimos cuenta de que podíamos conseguir cualquier cosa en la que nos centrásemos. Y así ha sido".

La entrega del trofeo en San Pablo: "Fue un momento especial. No lo olvidaré nunca. Poder compartirlo con nuestros aficionados fue especial para mí y sé que para ellos también. Todos teníamos el mismo objetivo. Y poder traer el trofeo a San Pablo fue algo perfecto".

La rivalidad en la zona: "La conexión que tenemos todos, individualmente con el equipo, empieza en los entrenamientos, peleando unos con otros. Todos los entrenamientos nos acercan más y se puede ver la química en la pista".

La afición del Betis: "Los aficionados del Betis son especiales para mí. Cuando oigo que corean mi nombre durante los partidos, los siento en el corazón. Para mí, ser capaz es una alegría, más allá de la pista. La relación con ellos es muy especial. Y estoy muy feliz de haber experimentado esto en San Pablo. Notamos el ambiente, la emoción, la dedicación, mientras jugamos, cuando ganamos o perdemos. Todos ponen su parte de emoción para levantar el partido".

Como visitante, también lo apoyan: "Es algo que sorprendió. Porque muchos de los equipos que están lejos, así que no te esperas ver aficionados del Betis tan lejos. Pero vienen a animarnos y es muy especial".

Los récords pendientes: "Sí, incluso con el ascenso en el bolsillo, tenemos cosas que hacer y conseguir. El trabajo no está hecho. Lograr 30 victorias, hacer pleno en San Pablo... Son cosas que debemos hacer todavía. Y es para lo que estamos entrenando, concentrados, para ganar estos dos partidos que nos quedan".

El TAU Castelló, próximo rival: "Sin presión, este partido es muy peligroso. Cada vez que jugamos con algún equipo, de arriba o de abajo, no damos nada por sentado. Y tenemos que seguir haciendo las cosas que hemos enterando durante toda la temporada. Da igual el puesto que ocupen en la tabla".