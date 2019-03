El de esta mañana no será un partido cualquiera para Tobias Borg. El escolta regresa a Miribilla, la que fue durante tres temporadas su casa, para medirse al equipo que lo trajo a España. "Será especial, como lo es siempre enfrentarte a un ex equipo. Para mí, hablamos de uno de los mejores pabellones de España, con una gran afición. He vivido muchísimas cosas allí", explica el sueco. "¿Un recuerdo? Cuando vencimos al Real Madrid en casa en mi primera temporada. Teníamos fuera a algunos jugadores importantes y yo tuve que jugar más minutos de lo habitual. Lo hice muy bien, lo que lo convirtió en algo todavía mejor. Aunque también recuerdo vencer en cuartos de final de Copa del Rey al Barcelona, aunque yo no jugara por estar lesionado", rememoró Borg.

Pero ahora toca centrarse en el presente. Y su presente pasa por verde y blanco. Líder de la LEB Oro con el Betis, entiende que visitar a un rival como el Bilbao es siempre complicado, a pesar de que del bando hispalense hayan caído los dos duelos que los han enfrentado hasta el momento. "Será totalmente diferente", explica. "Primero de todo, jugamos allí, y el resultado será muy importante de cara a la clasificación final a final de la temporada. Siempre he dicho que el Bilbao es un equipo muy sólido, por lo que no será un encuentro sencillo, como ninguno de esta temporada. Creo que será mucho más complicado que la última vez que nos enfrentamos. Tanto para nosotros como para ellos este partido significa mucho", analizó el bético.

Con la renta que se lleva acumulada, una hipotética victoria en Miribilla podría significar un paso de gigante hacia el objetivo. ¿Son conscientes en el vestuario de ello? "Lo hablamos, por supuesto. Y supone un plus de motivación para nosotros", explica. "Sabemos que es un partido importante, pero todos lo son, porque nada está decidido todavía. Quedan muchos partidos por delante por jugar", comentó el internacional sueco.

En el banquillo rival, Borg se encontrará a un viejo conocido durante su etapa en Bilbao. El escandinavo coincidió con Álex Mumbrú como hombre de negro, y tras muchas vivencias juntos, lo tendrá como director de orquesta del equipo contrario. "No creo que fuera el único que lo veía listo para convertirse en entrenador. Es un líder y siempre fue un jugador muy inteligente", explicó Borg. "El primer año no va a ser fácil para él. No puedes llegar a un banquillo como novato y pensar que todo lo vas a ganar sin problemas. Pero él lo sabía. Y estar en segundo lugar, con más de diez partidos todavía por disputarse, no es nada de lo que avergonzarse", añadió.

De menos a más, el escolta parece haber encontrado su mejor momento en las últimas jornadas de competición. Aportando en ataque, y convirtiéndose en un pilar en defensa, Borg no se pone techo. "Hice un buen partido ante el CB Prat, y ojalá pueda mantener esas sensaciones en este partido. Además, jugamos en Miribilla, lo que me da un puntito más de motivación", comentó. "Siempre intento dar lo mejor de mí y confío en ganar. Quiero terminar en lo más alto la temporada, sabiendo que lo dejé todo en la pista".