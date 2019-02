El bloque y la ilusión ante el control

“Un Almazán siempre en mi equipo”

La pasada campaña Eloy Ramírez tuvo a Pablo Almazán y Dani Rodríguez en el equipo y cree que ambos pueden ser determinantes en esta final.

“Son los dos equipos con las mejores parejas de bases de la liga. Dani Rodríguez es un director de juego con mucha experiencia en la liga y en este tipo de partidos y el Bilbao sufrirá con él en las opciones de bloqueo indirecto. Lluís Costa es más director que Schreiner, que hace jugar al Bilbao posesiones más cortas que Javi Salgado. Con Schreiner quizá el conjunto de Mumbrú actúa con más libertad y con Salgado, con más control”, señaló el utrerano, para quien los verdiblancos están un punto por encima en la línea exterior: “Curro Segura tiene en esa posición para elegir y aburrir. Dee lo está haciendo muy bien pese a jugar menos minutos que el año pasado, Borg es más físico y Bropleh, aunque no está al nivel del principio, es un jugador muy completo. Además, está Pablo Almazán. Yo siempre quiero un Pablo en mi equipo. Es todo corazón e intensidad en la pista y seguro que es el que más ganas tiene de levantar la Copa”, afirmó el técnico sevillano, que apuntó el peligro de Brown “en situaciones de uno contra uno y de bloqueos indirectos, la experiencia de Rafa Huertas y el lanzamiento exterior de Edu Martínez”. “Esta vez jugará Matulionis, que en el partido de liga no estuvo en San Pablo, y es otro jugador muy completo con una gran capacidad para anotar”.

¿Y los pívots? “Iván Cruz es peligroso cuando abre el campo y es capaz de correr, pero sufre en el poste bajo, todo lo contrario que Demetrio, buen finalizador porque siempre va con fuerza a la canasta. Lammers es un cuatro atrapado en el cuerpo de un cinco con mucha movilidad para el pick and roll, pero de espalda sufre, todo lo contrario que Larsen. Malmanis es puro talento por explotar, Obi es la referencia, buen defensor y con gran capacidad reboteadora y anotadora desde el triple, Tunde sabe lo que puede y no puede hacer y Stainbrook es puro talento y, además, es un gran pasador”.