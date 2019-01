La final de Copa Princesa, el sábado

Finalmente, la lógica se impuso y la Copa Princesa de Asturias se celebrará el próximo sábado 9 de febrero a las 18:00, un partido que será retransmitido por Teledeporte. La Federación atendió a la petición tanto del Betis Energía Plus como del Bilbao Básket, los dos contendientes que el segundo fin de semana del próximo mes se verán las caras para disputar el primer título de la temporada. Dos ex ACB y máximos aspirantes a retornar a la principal categoría del baloncesto nacional, cara a cara.

Había dos opciones. Viernes o sábado. Mantener la invisibilidad o tirar de lógica. Plegarse a la imposición de las televisiones o mirar por el aficionado. Un tira y afloja entre todas las partes interesadas, y que finalmente cayó por su propio peso a favor de éstos últimos. El duelo, quizás uno de los más atractivos que se pueden ver en la categoría por la entidad de los rivales, será finalmente televisado a nivel nacional.

Durante varias semanas, después de conocer a los participantes, y tanto en público como en privado, ambos clubes abogaron por jugar el sábado para priorizar la asistencia de público, tanto el local en un duelo con el que la entidad verdiblanca espera enganchar a nuevos seguidores, como el visitante, deseoso de organizar una expedición a la capital hispalense, pero las televisiones mandan y se esperaba un pronunciamiento para empezar a preparar todo lo que rodea un choque de esta envergadura.

Teledeporte mantiene los derechos del evento por el antiguo convenio, pero la LaLiga, que tiene los de la liga regular, quiere su trozo de pastel de un envite que tiene tirón a nivel nacional. El canal público, que emite los sábados por la tarde un encuentro de la Liga Dia (la femenina), ya televisó el año pasado el Breogán-Manresa el 2 de febrero, sábado, a las 20:45, un horario que el Betis no quiere porque coincidiría este año con el Leganés-Betis, lo que le haría perder aficionados. El club sevillano quería que fuera el sábado, pero entre las 18:00 y 18:30, lo que provocará que Teledeporte tenga que mover el horario habitual en el que emite el partido de la liga femenina, una operación que tiene suficiente tiempo por delante como para ser abordada.

De otro lado estaba LaLiga, que esta campaña adquirió los derechos de la LEB Oro, vendidos por la FEB por unos 8.000 euros que recibirá cada club este año. Y no se televisan todos los encuentros, ya que el equipo local debe afrontar el gasto de producción, de manera que al menos la mitad de los partidos o más, de media aproximadamente, no se ven cada jornada.

En los últimos años no se aprecia una norma única. En 2018, el Breogán-Manresa estaba previsto para el viernes, pero ambos conjuntos lograron que se disputara el sábado. Eso sí, a las 20:45, un horario que este año no interesa. En 2017 fue el canal GOL quien emitió el encuentro, el viernes 27 de enero a las 18:00 (el Oviedo ganó al Burgos por 80-77), mientras que en 2016 Teledeporte no la retransmitió (viernes 29 de enero, a las 21:00) porque coincidía con la semifinal del Europeo de balonmano en la que España venció a Croacia (al parecer a nadie le dio por cambiar la fecha de la Copa Princesa). En 2015, el Palencia de Dani Rodríguez se impuso al Breogán un viernes por la noche por Teledeporte, canal que en 2013 impuso jugar a las 20:00 cuando el Burgos, local, quería a las 21:00.

Una vez notificada a las partes la decisión final, en el club bético ya estudian las diferentes propuestas para llenar San Pablo de verdiblanco. La primera será permitir que los abonados accedan al partido, aunque se prevén, como bonificar algunas entradas extras para los mismos. Todo sea por meter la primera canasta al Bilbao en la grada.