Dos salidas, dos avisos y 10 jornadas por jugar

La derrota en Palma fue un aviso (92-58). La de este domingo en Bilbao (98-68), la confirmación de que la temporada se le puede hacer larga a un Betis Energía Plus que no debe verse ascendido antes de tiempo si no quiere acabar sufriendo en la recta final del campeonato.

El líder de la LEB Oro lo es, sin embargo, por méritos propios y cualquiera en verano hubiese firmado entrar en las 10 últimas jornadas con cuatro triunfos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores. Dicho esto, no es menos cierto que los dos recientes tropiezos a domicilio han de poner en alerta a un equipo que no puede bajar los brazos como lo ha hecho frente a los baleares y vascos. Derrotas sonrojantes que recuerdan a tiempos pasados que el club trata de olvidar en este paso por la segunda categoría mostrando una imagen vergozante que, además, da pie a los siguientes rivales a jugar con una mayor intensidad viendo las debilidades de los verdiblancos.

Y es que perder en Mallorca y en Miribilla entra dentro de las posibilidades lógicas de la competición, pues son conjuntos de la zona alta con buenas plantillas, pero resulta inconcebible hacerlo de 30 o más puntos ofreciendo una imagen lamentable.

Marcius jugó en los últimos cuatro partidos 2.40 minutos y ya está cerrado el mercado

Tanto en una como en otra derrotas el Betis no fue fiel a su filosofía de defender y correr para imponer su físico. El Palma, por ejemplo, lanzó hasta 16 tiros más de campo que los béticos y el Bilbao, 13, fruto de las pérdidas sevillanas y los rebotes ofensivos locales en uno y otro encuentro. Al Betis le pagaron con su misma moneda: un alto acierto en el triple (52% del cuadro mallorquín y 48% del vizcaíno) compensado con un juego interior que en los dos choques casi dobló la aportación del hispalense.

En este punto cabe destacar que Marcius no jugó esta jornada en Miribilla. No lo hizo tampoco en la Copa Princesa, frente al Palma estuvo sobre el parqué menos de tres minutos y después tampoco se quitó el chándal frente al colista Prat. En los últimos cuatro partidos ha disputado 2.40 minutos y el juego interior se resiente, pues Stainbrook aguanta lo que le da el físico y Tunde es un especialista en defensa que está muy limitado en ataque. El mercado para fichar se cerró el pasado 28 de febrero y el club apostó por no reforzar una posición en la que, por una circunstancia u otra, lleva cojeando toda la campaña. La ventaja en la clasificación hizo que se prefiriera no mover un dedo y ya no hay marcha atrás.