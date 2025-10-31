Del Bosque apadrina un programa de cardioprotección en Alcalá de Guadaíra

El ex seleccionador nacional de fútbol y campeón del mundo con España, Vicente del Bosque, apadrina en Alcalá de Guadaíra el nuevo proyecto de cardioprotección lanzado por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, en colaboración con la empresa especializada Caryosa Hygienic Solutions.

El proyecto tiene como objetivo convertir a Alcalá de Guadaíra en una ciudad cardioprotegida, mediante la instalación de desfibriladores en espacios públicos y centros deportivos. En noviembre, desde el consistorio alcalareño se lanzará una campaña de formación para monitores deportivos, gracias al cual más de 200 personas aprenderán a usar estos dispositivos vitales.

Durante el acto de presentación, celebrado en Centro Cívico Cultural Sur, Vicente del Bosque destacó “la importancia de promover la salud y la prevención desde las instituciones públicas” y elogió la iniciativa del Ayuntamiento “por dar ejemplo y velar por la seguridad de todos los ciudadanos y deportistas alcalareños”.

Por su parte, la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, subrayó que “esta acción forma parte del compromiso del municipio con la salud, la prevención y el bienestar de las personas. Queremos que cualquier ciudadano que sufra una emergencia cardíaca tenga la mejor oportunidad de supervivencia posible”.

Caryosa Hygienic Solutions

El proyecto, desarrollado por la empresa Caryosa, incluye no solo la dotación tecnológica, sino también el mantenimiento integral, señalización y la formación homologada en soporte vital básico, asegurando que cada equipo instalado esté siempre operativo y disponible para su uso.

Con este paso, Alcalá de Guadaíra se sitúa a la vanguardia de la prevención cardiovascular municipal, siguiendo el ejemplo de otras ciudades europeas comprometidas con la salud pública.

Caryosa es una empresa líder en soluciones de higiene, seguridad y cardioprotección, con amplia experiencia en la instalación y mantenimiento de desfibriladores y en la formación de personal para la actuación ante emergencias cardíacas.