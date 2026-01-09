Sin brillo ni goles: Sevilla Atlético y Villarreal B igualan en un pulso muy cerrado (0-0)

Tampoco ante el Villarreal B logró el Sevilla Atlético esa victoria que necesita para respirar e ir saliendo de la zona baja de la tabla en el Grupo II de Primera RFEF. Los filiales firmaron un insatisfactorio empate a cero en un cerrado pulso que estuvo marcado por la escasez de ocasiones claras de gol y un juego tan insulso como equilibrado.

Durante los primeros minutos del primer tiempo, el conjunto visitante mostró mayor facilidad para aproximarse al área rival mediante acciones protagonizadas por Dani Budesa y Sergio Martínez, mientras que el filial sevillista intentó responder con aproximaciones ofensivas lideradas por Víctor Moreno, quien aportó desequilibrio, además del constante ímpetu y sacrificio de Altozano. La ocasión más clara de la primera mitad llegó en el minuto 31, cuando Alassane estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de cabeza que no encontró portería. Hasta el descanso, el Sevilla Atlético reaccionó con tres llegadas consecutivas, encabezadas por Isra Domínguez y Sergio Martínez, generando mayor peligro, especialmente por la banda izquierda, aunque sin lograr concretar.

En la segunda parte, el encuentro mantuvo un ritmo pausado y muy disputado, con ambos equipos priorizando el orden defensivo. El conjunto sevillano buscó romper la igualdad a balón parado, aunque el juego se vio interrumpido en varias ocasiones por faltas y acciones revisadas. Con el paso de los minutos y ante la resistencia del rival, Luci optó por mover el banquillo para ganar equilibrio: al 71’, Manuel Ángel ingresó por Ibra; al 73’, Miguel dejó su lugar a Jorge Moreno; y al 85’, se produjo un triple cambio con las entradas de Collado, Alcaide e Iker Villar por Bakary, Isra y Edu Altozano, apostando por mayor orden, que no más presencia ofensiva.

El tramo final del trabado partido dejó algunos acercamientos aislados, pero el gol se resistió hasta el final en un duelo muy compacto y de fútbol estéril, en el que ninguno de los dos equipos logró imponer su pegada en el Estadio Jesus Navas.