El Caja 87 arranca la pretemporada con victoria y buenas sensaciones en San Fernando (48-86)

La pretemporada de Insolac Caja 87 ya avanza a buen ritmo. El conjunto cajista completó una concentración de tres días en San Fernando, una estancia que sirvió para acumular entrenamientos de gran intensidad, disputar el primer amistoso del verano y fortalecer la unión del grupo en un ambiente inmejorable para las primeras tomas de contacto.

El equipo dirigido por Eloy Ramírez aprovechó al máximo las instalaciones de la localidad isleña, tanto en el complejo de Bahía Sur, donde se hospedó, como en sus pabellones, especialmente en El Parque, que se convirtió en el centro de operaciones durante el fin de semana. Todo ello con el respaldo de los aficionados locales del CB San Fernando, excelentes anfitriones, y de una nutrida representación de seguidores cajistas que no quisieron perderse el partido del domingo.

La expedición llegó a San Fernando el viernes por la mañana y, sin perder tiempo, se dirigió al Pabellón de El Parque para realizar una primera sesión de activación física. Más tarde, la plantilla posó para la foto oficial en la escalinata del Ayuntamiento, en un acto que contó con la presencia de María Gómez, presidenta del CB San Fernando. Tras la comida y el descanso, el equipo regresó a El Parque para una segunda sesión, esta vez con la grata compañía de los jugadores más pequeños del club local, que no dudaron en pedir fotos con la plantilla al término del entrenamiento. Un cierre entrañable para una jornada inaugural redonda en la Isla de León.

El sábado tuvo también un marcado vínculo con el baloncesto isleño. Como cada año, San Fernando celebró su clásico torneo 3x3 en el Pabellón El Parque, donde los jugadores de Insolac Caja 87 estuvieron presentes y participaron en la entrega de obsequios a ganadores y participantes. Posteriormente, el equipo entrenó en el histórico Pabellón Municipal Manuel Prado, sede en su día de la Selección Española, que allí preparó el Mundial de Japón 2006.

La jornada concluyó con las primeras rutinas de víspera de partido, ya con la mente puesta en el estreno de la pretemporada. Ese debut llegó el domingo con motivo del VIII Memorial Pepe González, frente al equipo anfitrión, el CB San Fernando. Fue el primer test serio tras una intensa semana de preparación física y táctica.

Arropado por cerca de 80 aficionados cajistas, el conjunto de Eloy Ramírez firmó un solvente triunfo (48-86). El encuentro sirvió de broche a un stage de gran provecho, donde las instalaciones de Bahía Sur, el Pabellón El Parque y la hospitalidad del CB San Fernando permitieron al equipo cargar energías y afrontar con confianza sus próximos compromisos de pretemporada.