Eloy Ramírez, técnico del Caja 87: "Vamos a vivir buenos momentos en San Pablo esta temporada"

El entrenador del Caja 87, Eloy Ramírez, que seguirá al frente del equipo, compareció ante los medios de comunicación para abordar la actualidad del conjunto, que ya tiene cerrada la plantilla, y además para hablar sobre el stage que realizará en San Fernando.

"Creo que hemos cumplido todos los objetivos en cuanto al proceso de la llegada de los jugadores a la ciudad, a la incorporación al club, el, bueno, el plan de bienvenida un poco que trazamos", dijo acerca de las primeras semanas, en las que comunicó que Okafor "está trabajando al margen por una molestia en un tobillo". El resto de los jugadores trabajan con normalidad y a la espera de la incorporación, a lo largo de la próxima semana, de Garvin Clarke, el último fichaje del Caja 87.

En cuanto a los objetivos, Eloy Ramírez es ambicioso e indicó que "la aspiración es máxima". "Tenemos una gran responsabilidad, al igual que teníamos el año pasado cuando llegamos. El club está trabajando en buena línea y haciendo las cosas muy bien y eso conlleva, pues, una responsabilidad y, vuelvo a repetir, la aspiración del equipo porque así ha sido el trabajo del verano es máxima", aseguró.

Eloy Ramírez explica porque la última ficha fue para Garvin Clarke en vez de un canterano

Sobre las primeras semanas de pretemporada explicó que "el trabajo de desarrollo individual del verano nos está ayudando en esta primera semana de temporada". "Hay jugadores que llevan ya varias semanas entrenando con nosotros, otros que llevan todo el verano. Los jóvenes que se han incorporado en las últimas semanas a los entrenos y, bueno, yo creo que eso ha facilitado un poco la llegada y la entrada del grupo en la dinámica, sumado a las seis renovaciones". Dio importancia a la continuidad de seis jugadores para mantener la base del equipo: "Al final, pues, renovar seis jugadores siempre te facilita un poco las cosas".

En cuanto a estas primeras semanas, dijo que "están yendo poco a poco, no nos tenemos que volver locos". "Como han dicho al final del entreno, estamos aprendiendo a coger el lápiz y no a escribir. Y yo creo que era un buen ejemplo del proceso en el que estamos empezando de cara a la incorporación de los nuevos jugadores". Sobre el stage de San Fernando lo ve con buenos ojos y considera que "es una buena apuesta del club que reafirma, pues, el buen trabajo que se quiere llevar a cabo y desarrollar". "Nos va a servir, pues, para convivir, para seguir entrenando y seguir preparándonos para lo que viene", agregó.

Habló también sobre la preparación física y cómo llegó el equipo a la recta final de la temporada y afirmó que "esto no es como empieza, sino como acaba". También explicó la importancia que van a tener los jóvenes: "Estamos en ese proceso de construir y de cuidar a los jugadores, que creo que es importante. Y creo que también es importante que el año pasado nos ayudó bastante en poder alcanzar ese nivel que el equipo tuvo, que fue gracias a los jóvenes. Tener todos los días 15 jugadores disponibles para entrenar, porque tienes tres, cuatro jóvenes que te ayudan todos los días, pues eso es muy importante. Estos jóvenes, que han formado parte del plan de desarrollo individual, nos van a volver a ayudar durante el año y seguro que su protagonismo y su participación en el equipo va a ser mayor. Porque al final vamos al segundo año con nosotros, ellos ya están integrados en la dinámica, saben lo que hay y, bueno, eso seguro que nos ayuda a que la temporada sea de la mejor manera posible".

No ponemos ninguna excusa por tener que entrenar en el sótano"

En esa línea de la ambición dijo que fue lo que decantó que finalmente decidieran fichar a un jugador en vez de que la última ficha fuera un canterano. "La aspiración es máxima, que haya 15 jugadores en la dinámica, 16, porque hay alguno que por temas de estudio, pues, por la mañana no va a poder estar disponible, pero de los cuales vamos a seguir haciendo un seguimiento y un desarrollo con ellos para que puedan seguir mejorando como jugadores y poder estar ahí ayudándonos y, si lo necesitamos, que estén ahí. Al final, si tienes lesiones, pues si están entrenando, están en la dinámica y están en lo que se está haciendo, eso seguramente facilita las cosas. Si somos 11 o 12 y no viene nadie, si se lesiona uno, lo único que hace es restar. Entonces, ahí, si alguno se lesiona, los jóvenes lo que hacen es mantener el bloque, poder entrenar, poder tener rotaciones, poder cuidar a la gente y poder estar preparados", indicó sobre la última ficha, que finalmente será para Garvin Clarke.

Al ser cuestionado por el vídeo de Pedro Fernández, que atacó al presidente del Caja 87, no se quiso pronunciar, aunque dejó claro que él no busca excusas. "Nosotros estamos centrados en la pretemporada, en entrenar donde tengamos que entrenar, en el sótano, pues entrenamos en el sótano. No hay ningún problema, no ponemos ninguna excusa por tener que entrenar en el sótano porque no haya otro sitio, porque nosotros durante el año con normalidad y con regularidad seguimos entrenando en el sótano", aseguró.

Eloy Ramírez, para acabar, mandó un mensaje a la afición para que se animen a ir a San Pablo a ver al Caja 87 y aseguró que el ambiente va a ser de diversión. "Yo creo que el equipo va a ayudar a eso y seguro que vamos a vivir un buen ambiente y buenos momentos en San Pablo esta temporada", sentenció.