El Caja 87 llevará nuevas canastas al pabellón de San Pablo para todos los usuarios

El Caja 87 junto al Ayuntamiento han decidid poner punto final al lío, después de que Pedro Fernández, presidente del Baloncesto Sevilla decidierá retirar las canastas, algo que obligó tanto al Caja 87 como al CB Sevilla Femenino tener que entrenar en la pista sótano de San Pablo. Aunque esto será algo puntual, ya que el club verdirrojo en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla van a traer unas canastas y las podrán a disposición del Pabellón San Pablo para garantizar la práctica del baloncesto.

Eloy Ramírez, entrenador del Caja 87 se referió a eso hace una horas en la rueda de prensa a este asunto y se alejó de la polémica: "Nosotros estamos centrados en la pretemporada, en entrenar donde tengamos que entrenar, en el sótano, pues entrenamos en el sótano. No hay ningún problema, no ponemos ninguna excusa por tener que entrenar en el sótano porque no haya otro sitio, porque nosotros durante el año con normalidad y con regularidad seguimos entrenando en el sótano", aseguró.

Comunicado oficial del Caja 87

El Caja 87 Baloncesto ha decidido traer unas canastas profesionales y ponerlas a disposición del Ayuntamiento de Sevilla a través del IMD, para garantizar que en el pabellón de San Pablo se pueda seguir jugando y entrenando al baloncesto.

Mediante este acuerdo, el club sevillano se hace cargo de tres aros homologados para ACB asegurando que todos los clubes que jueguen al baloncesto en el Palacio de los Deportes de San Pablo podrán hacer uso de los mismos sin coste para nadie.

Tanto el IMD como Caja 87 Baloncesto habían evaluado diferentes posibilidades para reponer las canastas retiradas de la pista central de San Pablo ante el inminente inicio de la pretemporada por parte del propio club como del CB Sevilla Femenino, así como el CB San Pablo.

Comunicado del Caja 87 / Caja 87

Las tres canastas, que llegarán a lo largo de la semana, están homologadas para partidos de ACB por lo que cuentan con todas las garantías para que los equipos que juegan competiciones FEB, puedan hacerlo con total normalidad. Con esta medida tanto Caja 87 como el IMD tratan de dar estabilidad a la instalación.

San Pablo es la casa del baloncesto en Sevilla y allí donde haya una pelota naranja estará el Caja 87 para echar una mano.