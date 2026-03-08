El Caja 87 se rebela contra los problemas con seriedad y acierto (74-97)

En una pista complicada a la que llegaba sin tres de sus jugadores, con Clarke aún en Estados Unidos sin saber cuándo regresará y Bilalovic y Moody, el último fichaje, lesionados, el Caja 87 ofreció su mejor cara, la de equipo serio y efectivo para sacar adelante de forma solvente el encuentro ante la Cultural y Deportiva Leonesa por un contundente 74-97 fraguado desde el acierto exterior a partir del segundo cuarto.

Viajó Moody para hacer piña, pero no jugó. Sin él, el cuadro hispalense no varió sus roles en los que van creciendo Cabral, el mejor del choque, y Alley, al ritmo que marcó Franch, que sigue cogiendo ritmo con el objetivo de llegar en el mejor estado de forma a los play off, el momento de la verdad.

Tras un primer cuarto igualado (21-22), el equipo de Adrià Alonso empezó a marcar diferencias desde el perímetro con el acierto de Alley, Cabral y Franch. El ataque funcionaba porque en defensa el equipo cerraba los espacios y podía correr en ataque para firmar un 2-12 desde el 21-20. De esa primera brecha en el marcador no se sobrepuso ya el conjunto de Luis Castillo, siempre a remolque, incapaz de elevar la intensidad atrás.

Dibba elevó sus prestaciones en defensa y Cabral evidenció que este Caja 87 es mejor si juega con un ala-pívot que lo hace todo más fácil porque Dedovic hace de alero y Jankovic puede jugar de pívot. El octavo triple del cuadro cajista (de 15 intentos) elevó la renta hasta los 17 puntos (28-45). Llamad intentó hacer reaccionar a los locales y Hayman y Traore lo mantenían a flote con sus puntos, pero el encuentro ya estaba roto a favor de los de Adrià Alonso, que jugaban muy cómodos para llegar al descanso con un claro 34-49 a favor tras dejar a si rival anotar sólo 13 puntos.

En la segunda parte nada cambió. Se sumó a la fiesta Dedovic, otro de los veteranos que deben dar un paso adelante en este fase decisiva de la temporada. Enfrente, Van der Heijden intentaba levantar a los suyos, pero a la Cultural le faltaban recursos en defensa para frenar el potencial cajista. De los 10 jugadores que actuaron anotaron siete y entre tres de ellos, Alley (21 puntos), Cabral (24) y Dedovic (16) anotaron más de la mitad de los puntos del equipo.

Franch (nueve asistencias) se sentía cómodo y cuando el catalán disfruta el equipo juega. Aun con Rafa Santos más errático el Caja 87 no perdía su ventaja, al contrario fue a más para afrontar los últimos 10 minutos con un cómodo 55-76 tras una buena canasta de Sergio Cecilia.

Quedaba el último cuarto y con el marcador muy de cara y ante un rival incapaz de levantarse, el objetivo era acabar ya sin más percances, que bastantes tiene ya el club hispalense. Cabral, que sentía imparable, mantuvo el ritmo anotador de un Caja 87 que no bajó el ritmo para cargarse de moral cara a la vital doble cita en casa ante el Clínica Ponferrada y el Valladolid que marcará por qué peleará al final de la liga regular.