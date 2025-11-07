El Cajasol Real Ciencias busca seguir su racha en Villajoyosa

El Cajasol Real Ciencias afronta este domingo la sexta jornada de la División de Honor 2025-26 con su desplazamiento a tierras alicantinas, donde se medirá a La Vila a partir de las 12:00 horas en un encuentro que será retransmitido en directo por Movistar+.

Tras la importante victoria lograda la pasada semana en el Juan Arenas ante el Complutense Cisneros, los de Tomás Carrió llegan con buenas sensaciones y con el objetivo de mantener la línea de crecimiento mostrada. El conjunto sevillano buscará continuar afianzando su juego colectivo, especialmente en defensa y en la continuidad ofensiva, ante un rival que en este inicio de temporada se ha mostrado muy sólido.

Los vileros ha exhibido las 5 jornadas que llevan disputadas una delantera poderosa y un juego muy estructurado. Clasificados en 3ª posición con 13 puntos, han vencido a Burgos, Salvador y Barça, y han caido frente a Alcobendas y Ordizia. Destacan como máximos ensayadores hasta el momento con 3 marcas cada uno Santino di Prima y Gastón Demergaso. El máximo anotador es el internacional con España Bautista Guemes con 44 tantos.

Tomás Carrió valoraba el momento del equipo: “Estamos trabajando a conciencia desde el lunes tratando de corregir errores y fomentar fortalezas. Creo que el equipo está muy compenetrado, hemos tenido un buen proceso de trabajo durante la semana, empezamos a estar aceitados, es la primera vez que nos toca jugar semanas seguidas. La Vila este año está siendo un equipo dominador, que ataca mucho, que siempre quiere proponer en ataque y tiene una defensa dura con un contacto férreo. Es un desafío muy lindo este fin de semana, nos viene muy bien tener un partido de este estilo. Estamos con mucha energía, con muchas ganas de cerrar este segundo bloque de partidos".

En la lista de los convocados se incorpora Rodrigo Borondo por primera vez y que puede ser un nuevo debut con el primer equipo en División de Honor de un chico que la temporada pasada militaba en el M18. Junto a él la completan Nahuel Yañez, Juan Carlos Sánchez, Augusto Ledesma, Marcelo Marina, Óscar Sánchez, Matías Galliano, Dani Störh, Manolo Bobo, Talla Samb, Luis Caruz, Jaime Borondo, Jay Davis, Fernando Pericet, Manuel Vázquez, Miguel Reina, Jaime Camarero, Antonio García, Vicente Gamarra, Fernando Luna, Julián Izaguirre, Perico Oltra y Agustín Galliano.