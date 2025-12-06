El Cajasol Real Ciencias recibe al Hernani en su segundo partido de la Copa

El Cajasol Real Ciencias Sevilla afronta el domingo la 3ª jornada de la Copa de SM el Rey recibiendo en el Juan Arenas, a las 12:30, al Hernani CRE que llega con buenas sensaciones tras imponerse la pasada semana al Sant Cugat como visitante. El encuentro será dirigido por Santoro.

El conjunto guipuzcoano, compuesto por jugadores de formación, es un rival con carácter competitivo, valiente y una tres cuartos dinámica en la que destacan Beñat Ariceta y Anartz Elosegui. En liga se encuentran en 2ª posición, con 6 victorias de 7 partidos jugados, y en las dos jornadas coperas disputadas cayeron frente a La Vila en Landare y vencieron en San Cugat.

Los científicos tras dos semanas de trabajo intensas, tendrán la oportunidad el domingo de reafirmar el crecimiento mostrado en la primera jornada, que son un bloque cada vez más asentado y dar otro paso en su candidatura a estar en la semifinales del torneo copero.

El técnico del conjunto sevillano, Tomás Carrió, se mostraba contento con los pasos adelante que está dando el grupo: "Ha sido una buena semana de entrenamientos donde buscamos seguir trabajando en lo que salió muy bien la última jornada de copa y reforzar los puntos donde debemos mejorar".

Carrió mostraba respeto por un rival que viene en un buen momento. "Afrontamos el partido con muchas ganas, jugar en casa nos gusta mucho, hace tiempo que no lo hacemos y queremos poner en cancha todo el trabajo que venimos realizando. Hernani supondrá un reto importante, es un equipo que juega mucho a la mano, intentan mantener el balón vivo y que pelean cada punto de encuentro. Es un equipo que nunca se rinde y siempre compite hasta el final".

La lista de convocados la forman: Nahuel Yañez, Juan Carlos Sánchez, Augusto Ledesma, Marcelo Marina, Óscar Sánchez, Matías Galliano, Dani Störh, Manolo Bobo, Talla Samb, Luis Caruz, Jaime Borondo, Ibai Olabe, Fernando Pericet, Manuel Vázquez, Tomás Lamboglia, Jaime Camarero, Antonio García, Mario Vallejo, Ignacio Moreno, Fernando Luna, Julián Izaguirre, Perico Oltra y Agustín Galliano.