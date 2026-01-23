Cajasol Real Ciencias Sevilla y Barça Rugby, duelo de máxima tensión en la División de Honor

El Cajasol Real Ciencias Sevilla afronta este domingo uno de los partidos más importantes de la temporada en la División de Honor de rugby. El conjunto sevillano recibe al Barça Rugby en el campo Juan Arenas, en la jornada 9 del campeonato, en un enfrentamiento que puede marcar un punto de inflexión para ambos equipos en su lucha por alejarse de la zona baja de la clasificación.

La igualdad es máxima en la tabla. Sólo cuatro puntos separan actualmente al sexto clasificado del colista, una circunstancia que convierte cada jornada en una final anticipada. En ese contexto, el duelo entre científicos y azulgranas adquiere una relevancia especial, no sólo por la historia de ambos clubes, sino por la necesidad compartida de sumar una victoria que aporte oxígeno y confianza de cara al tramo decisivo de la temporada.

El Ciencias, arropado por su afición en La Cartuja, buscará hacer valer el factor campo para corregir errores recientes y mostrar una versión más sólida y regular. El cuerpo técnico ha insistido durante la semana en la importancia de la defensa, el control de las fases estáticas y la eficacia en las zonas de definición, aspectos que resultarán determinantes en un partido que se prevé cerrado y de alta tensión competitiva.

Enfrente estará un Barça Rugby que llega a Sevilla tras competir a gran nivel en la jornada anterior frente al Alcobendas, donde cayó en la última jugada. Los catalanes han demostrado una clara línea ascendente en su juego y afrontan este desplazamiento con la ambición de aprovechar cualquier oportunidad ante un rival directo. Su propuesta pasa por mantener una alta intensidad, dominar los puntos de contacto y castigar los errores del adversario.

Uno de los nombres propios del conjunto azulgrana es el del centro argentino Estanislao Correa, que se ha convertido en una de las grandes referencias ofensivas del campeonato. Con cuatro ensayos y 48 puntos, Correa lidera las estadísticas de anotación y será una de las principales amenazas para la defensa sevillana.

Igualdad El Cajasol Real Ciencias Sevilla recibe al Barça Rugby este domingo a las 12:00 horas en un partido decisivo de la División de Honor. Con apenas cuatro puntos separando al sexto del último clasificado, el choque se presenta como un auténtico duelo directo, marcado por la urgencia de sumar

El partido ha sido señalado en rojo en el calendario del club sevillano y contará, además, con la presencia de las cámaras de Movistar+, un aliciente añadido para un encuentro que puede tener un impacto directo en la clasificación. En un contexto tan igualado, cada punto cuenta, y el apoyo de la grada puede resultar decisivo para inclinar la balanza del lado local.

El técnico del Cajasol Real Ciencias, Tomás Carrió, destacó el trabajo del equipo durante la semana, marcada por circunstancias excepcionales: “Hemos tenido un inicio de semana atípico de entrenamientos tras los inconvenientes en el viaje de vuelta de Ordicia por la desgracia del accidente de tren en Córdoba. Pero los jugadores han trabajado bien, con entusiasmo, alegría y ganas de seguir en el camino de mejora”.

Carrió también analizó las claves del rival y del propio encuentro: “El Barça es un equipo realmente duro, que está teniendo una mejora importante y pelea los partidos hasta el último momento. La batalla va a estar delante, en la obtención y en dominar la zona de contacto. Tendremos que mejorar la disciplina, que nos penalizó la jornada anterior, y a partir de ahí desarrollar nuestro juego”.

Para este compromiso, el técnico sevillano ha convocado a Nahuel Yáñez, Marcelo Marina, Matías Galliano, Juan Carlos Sánchez, Augusto Ledesma, Enrique Cuadrado, Emmanuel Bobo, Fernando Pericet, Ibai Olabe, Daniel Stöhr, Talla Samb, Jaime Borondo, Jay Davis, Manuel Vázquez, Mario Vallejo, Coco Roldán, Miguel Reina, Perico Oltra, Antonio García, Fernando Luna, Pablo Sánchez, Ignacio Moreno y Jaime Camarero.

Un partido de alto voltaje, con dos equipos necesitados, en el que el Cajasol Real Ciencias Sevilla buscará un triunfo clave para reforzar su posición y seguir creciendo en una División de Honor tan exigente como imprevisible.