El Cajasol Real Ciencias Sevilla se hunde tras tener un 5-21 (40-21)

Decepción para el Cajasol Real Ciencias Sevilla en su visita al Huesitos La Vila, uno de los teóricos rivales directos del conjunto científico en la División de Honor del rugby español. El conjunto entrenado por el argentino Tomás Carrió protagonizó un arranque de partido espectacular en el pésimo césped de Villajoyosa, llegó a ponerse incluso con un contundente 5-21 en el marcador fruto de su buen juego y también de su eficacia en las acciones ofensivas, pero no pudo aguantar la reacción de los locales y encajó un contundente parcial de 35-0 para acabar cayendo con claridad.

Sin Miguel Reina, que se caía de la alineación a última hora por unos problemas físicos, el Cajasol Real Ciencias Sevilla tuvo una tarjeta de presentación ante La Vila de lo más destacable. Para empezar, una espectacular patada del argentino Agustín Galliano en el minuto 10 facilitaba el primer ensayo a través de un touche maul. Juan Carlos Sánchez era el autor material tras el empuje de la agrupación y el propio Agustín Galliano transformaba.

No tardaría mucho en llegar el segundo ensayo sevillano, esta vez en una percusión de la delantera tras un golpe de castigo a cinco metros de la línea del cuadro local. Nahuel Yáñez era esta vez quien conseguía la marca para que Agustín Galliano volviera a transformar y en el minuto 16 ya registraba el marcador un 0-14. Un rápido conato de reacción de La Vila fue abortado por un nuevo posado de Camarero después de una patada a seguir en la que éste aprovechó el choque entre dos jugadores locales para meterse entre los palos.

5-21 y todo parecía pintar muy bien para el Cajasol Real Ciencias Sevilla, pero ahí acabaría todo. El dominio de la melé en la última fase del primer periodo por parte de La Vila condujo a un ensayo de Baltasar Montoya justo antes del descanso y después de reiniciarse el segundo periodo a la tarjeta amarilla por sucesivos hundimiento de la melé de Matías Galliano.

Fue el principio del fin para un Cajasol Real Ciencias Sevilla que llegó a encajar hasta cuatro ensayos en la segunda mitad, algunos de ellos ya demasiado fáciles en la recta final. El 35-0 de parcial a favor de La Vila fue contundente y así se esfumaba la opción de puntuar para los hombres de Tomás Carrió.