El Cajasol Sevilla BM Proin tuvo que pelear su clasificación copera (28-26)

El Cajasol Sevilla BM Proin tuvo que pelear más de lo previsto para clasificarse para la segunda ronda de la Copa del Rey. Los sevillanos siempre fueron por delante del Sinfín santanderino, pero finalmente sólo pudieron obtener una ventaja de dos goles (28-26) en su primer partido disputado en el Palacio de los Deportes de San Pablo.

La circunstancia de que el próximo domingo se vuelva a disputar un partido de la División de Honor Plata entre los mismos rivales, aunque en Santander, propiciaba que ambos entrenadores se guardaran algunas de sus cartas en este debut copero. Por ejemplo, Víctor Montesinos le dio una participación mucho mayor a Manu González en la portería en detrimento del titular, Kilian Ramírez. También el joven Conchillo tendría minutos en el pivote en facetas ofensivas, cuestión que no suele ser muy habitual en el actual líder de la segunda categoría del balonmano.

Pero esto no quiere decir que el cuadro local no se tomara en serio su estreno en un recinto que comenzará a utilizar durante la segunda vuelta de la División de Honor Plata. Por ejemplo, Tiouméntsev tenía muchos minutos en el arranque para que comience a coger el ritmo adecuado después de su lesión de tobillo. Y el hispano-ruso no decepcionaba a nadie con sus fintas y con sus goles. Un total de seis contabilizaría Sasha en su cuenta particular al final del encuentro.

El parcial más apretado sería, lógicamente, el inicial con un 3-2, pero después llegarían ventajas más holgadas para el Cajasol Sevilla BM Proin, aunque la realidad es que el Sinfín nunca dio su brazo a torcer y con sus guardametas muy inspirados siempre iba haciendo la goma para no despegarse del todo en el marcador.

Acta del partido.

Ni siquiera cuando ya en la segunda mitad la ventaja local llegó a ser de seis goles con el 20-14 y el 21-15. El cuadro santanderino siempre volvía a la pelea. Incluso en los minutos finales sería así, aunque el equipo de Víctor Montesino no dejó de tener una renta cómoda en torno a los dos o tres goles para sellar su clasificación.