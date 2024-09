Carballés y Coria cumplen en su debut en la Copa Sevilla

Sevilla/Roberto Carballés busca en la Copa Sevilla su tercera corona consecutiva… y, desde luego, no pudo comenzar mejor su defensa del título. Yendo de menos a más, encontrándose muy cómodo bajo la noche sevillana, el español debutó con una solvente victoria ante el suizo Remy Bertola (7-5, 6-2), en un encuentro en el que recibió multitud de apoyo en una grada con presencia familiar incluida. “Sevilla, desde hace años, se ha convertido en un torneo especial. Siempre que puedo vengo, viene mi familia desde Granada, así que vamos a disfrutar del torneo. El inicio nunca es fácil, las sensaciones son muy diferentes, con cambio de superficie, horarios y pelotas”, señalaba el granadino.

Federico Coria, por su parte, demostró por qué la denominación de “La Mojarra” le viene que ni pintada. A pesar de ceder en el primer set, el argentino siguió luchando, metiendo mucha bola dentro e imponiendo su tenis de construcción y paciencia para terminar arrasando en su debut ante Fanselow (6-7(7), 6-1, 6-0). El albiceleste se mostró encantado con el apoyo recibido: “Recibí mucho aliento para La Mojarra. Ahora estoy pasando un momento en el que necesito confianza, encontrar mi mejor versión tenística. Estoy contento de haber recibido ese apoyo que me permitió mantenerme en el partido”.

Ramos y Altmaier también justifican su favoritismo

No sólo los dos primeros cabezas de serie sumaron en verde. Albert Ramos, cuarto favorito en Sevilla, supo sufrir y acabó imponiéndose a Geoffrey Blancaneaux en una tremenda batalla física (7-5, 6-4) que se alargó hasta casi las dos horas. Mismo guion de partido siguió el debut de Daniel Altmaier, que dejó altas dosis de clase con su revés a una mano y se hizo grande bajo el sol sevillano (se impuso al neerlandés Den Ouden por un doble 7-6). “Me encanta la ciudad, a mí me encanta el calor y este clima, las circunstancias son perfectas para mí”, señalaba el germano, que buscará una mayor aclimatación a las pistas en próximas rondas.

Gaubas cede en un duelo muy físico

Vilius Gaubas era uno de los nombres marcados en rojo por el público del torneo. Sin embargo, el lituano no terminó de encontrarse cómodo y cayó frente a un Santi Rodríguez Taverna que viene muy en forma. La presencia española en octavos de final se completó con Oriol Roca, sexto cabeza de serie, que superó con facilidad a Chazal (6-3, 6-4), en un día en el que otros jugadores españoles como Alejo Sánchez, Carlos Taberner, Nico Álvarez Varona, Dani Mérida y Niko Sánchez Izquierdo finalizaron su participación en Sevilla.

El cuadro.

Este miércoles tendrá lugar una de las jornadas más apasionantes del torneo, un día de octavos de final plagado de grandes partidos. Tendremos acción a partir de las 12:30 del mediodía con un Albert Ramos vs Dalla Valle, un duelo al que le solo seguirán partidazos: a continuación, el almeriense Javi Barranco tendrá un desafío de altura ante Daniel Altmaier; no antes de las 17:00, “La Mojarra” Coria seguirá su andadura sevillana ante David Jordá y Roberto Carballés, inmerso en su defensa del título, enfrentará no antes de las 19:00 al portugués Gastao Elias. Recuerden que la entrada es gratuita para la sesión diurna (los dos primeros partidos) y que pueden adquirir sus localidades para la sesión de tarde en www.copasevilla.com.