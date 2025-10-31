Carlos Alcaraz recibe la bendición del sacerdote más joven de España

Carlos Alcaraz ha aprovechado su regreso a casa tras la eliminación en el Masters de París para desconectar antes del tramo final de la temporada. El murciano, que cayó en su debut en segunda ronda ante Cameron Norrie, acudió este jueves por la noche al Estadio Enrique Roca para presenciar el encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey entre el Real Murcia y el Antequera, ambos equipos del Grupo 2 de Primera RFEF. El conjunto grana se impuso por 2-1 en la prórroga y avanzó a la siguiente eliminatoria.

Antes del inicio del partido, se produjo una escena curiosa y poco habitual. Miguel Tovar, capellán del Real Murcia y considerado el sacerdote más joven de España, saludó al tenista y lo bendijo durante su visita al estadio. Tovar, de 24 años y ordenado el pasado 5 de julio para la diócesis de Cartagena, explicó en redes sociales que para él fue un momento especial.

El sacerdote señaló que había aprovechado la presencia de Alcaraz para conocerlo, conversar brevemente con él y ofrecerle una bendición antes de sus próximos retos en las ATP Finals de Turín y las finales de la Copa Davis en Bolonia. También resaltó el orgullo que le supuso realizar ese gesto “como paisano suyo y casi de la misma edad”, y destacó que hacerlo en la Nueva Condomina, “casa del murcianismo”, tenía un significado especial para él.

Este no es el primer episodio de este tipo en la carrera del número uno del mundo. Antes de su debut en el US Open 2025, Alcaraz fue bendecido por un sacerdote de la Catedral de San Patricio de Nueva York, que llegó a rociarlo con agua bendita. Aquel torneo acabaría con la conquista de su sexto Grand Slam.

Con este nuevo gesto recibido en casa y a pocos días del inicio de las ATP Finals el 6 de noviembre, Alcaraz encara el final de temporada con el apoyo de su tierra y, ahora también, con una nueva bendición.