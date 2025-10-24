El Circuito 3x3 CaixaBank cierra la temporada con una gran fiesta en Sevilla

Sevilla acogerá este sábado 25 de octubre la última cita del Circuito 3x3 CaixaBank 2025. Las Setas de Sevilla, en la Plaza de la Encarnación, se convertirá en el escenario de la gran fiesta final del mayor circuito de baloncesto 3x3, gratuito y al aire libre de España. Una jornada abierta al público en la que se combinarán deporte, convivencia y entretenimiento para todos, con actividades para todos los públicos y aficionados al baloncesto.

La capital hispalense será la ciudad encargada de realizar el cierre de la temporada 2025 del Circuito 3x3 de CaixaBank. En un entorno significativo de la ciudad, los equipos inscritos hasta ahora se enfrentarán a lo largo del día en un evento único. Además de las actividades que se han venido realizando en el transcurso del año, como la actividad de envejecimiento activo y la exhibición de baloncesto en silla de ruedas, la fiesta de clausura se celebrará a lo grande con diferentes sorpresas más. Para esta ocasión, además de la presencia de Fernando Romay como embajador de la FEB, lo acompañarán también Carlos Jiménez, Raúl Pérez, Benito Doblado e Isabel Sánchez.

La cita reflejará el espíritu inclusivo y participativo del lema“Cancha para Todxs”, la cual ha ido reforzando el compromiso de abrir el deporte a toda la sociedad, parada tras parada a lo largo de la temporada. Para aquellos interesados en participar de la clausura del Circuito 3x3 de CaixaBank en Sevilla, las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 22 de octubre en https://3x3.feb.es/ .

La organización del encuentro ha sido posible gracias a la colaboración entre la Federación Española de Baloncesto y CaixaBank, junto al apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, y la Federación Andaluza de Baloncesto. Este trabajo conjunto reafirma la misión compartida de acercar el baloncesto a las calles, fomentando la integración, la convivencia y la pasión por el deporte en todas sus formas.