La conjura de la selección | Un Mundial por Gayá

El adiós inesperado del defensa español José Luis Gayá, descartado por Luis Enrique Martínez por un esguince de tobillo, ha sido un motivo más de unión de un grupo con gran salud que, en boca del capitán Sergio Busquets, aseguraron al lateral valenciano antes de su vuelta a casa, que su ausencia "es un motivo más" para luchar por la conquista de la segunda estrella.

Gayá ya digiere en su domicilio la avalancha de emociones vividas en un viernes en Doha que jamás olvidará. A primera hora de la mañana el seleccionador Luis Enrique Martínez le comunicó su decisión de sustituir su plaza por Alejandro Balde ante el riesgo de quedarse sin lateral izquierdo, si le ocurre algo a Jordi Alba, teniendo que esperar más de una semana para la recuperación de su tobillo.

Tras un día duro, encerrado en su habitación, Gayá tuvo una cariñosa despedida de sus 25 compañeros de selección. Abrazos, mensajes de ánimo y un aplauso final de todos que se llevó para España.

"Ahora pocas palabras te van a quitar la sensación que tienes de dejarnos, irte y perderte este Mundial por el que todos hemos luchado en la clasificación", aseguró el capitán Sergio Busquets.

"Hemos hecho un gran grupo que te va a echar mucho de menos tanto dentro como fuera del campo por ser como eres y por el tiempo que llevamos juntos. Para los demás va a ser un motivo más para luchar cada partido e intentar conseguir algo. Aunque te vayas vas a estar con nosotros y lo vamos a hacer por ti también", añadió en un mensaje desde el corazón.

Esa línea marcada por el capitán la siguió este sábado César Azpilicueta: "Le mando muchos ánimos a José. Ayer fue un día muy triste para todos nosotros. Intentaremos dar el máximo también por él porque es una gran pérdida dentro y fuera del terreno de juego".

Con una profunda tristeza se despidió Gayá de sus compañeros, a los que deseó la mejor de las suertes y apoyará en cada partido del Mundial: "Mucha suerte. Somos una selección con un grupo espectacular y me sabe fatal no poder disfrutar más de vosotros porque me llena mucho estar aquí. Vamos a conseguir la segunda estrella, estoy seguro, confiar en vosotros. Desde casa os estaré apoyando al máximo".