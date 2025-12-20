La Copa África, en hora española

URGENTE
El bético Amrabat observa al seleccionador marroquí, Walid Regragui, en un partido del pasado Mundial.
La Copa Africana de Naciones Marruecos 2025 reunirá a las principales selecciones del continente en un intenso calendario que se disputará entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Con sedes repartidas por todo el país y horarios en CET, el torneo promete emoción desde la fase de grupos hasta la gran final en Rabat. A continuación, se detalla el calendario completo con todos los partidos destacados en negrita.

Fase de grupos

Domingo 21 de diciembre de 2025

Grupo A: Marruecos – Comoras – 20:00. Estadio Moulay Abdellah (Rabat)

Lunes 22 de diciembre de 2025

Grupo A: Malí – Zambia – 15:00. Estadio Adrar de Agadir

Grupo B: Sudáfrica – Angola – 18:00. Gran Estadio de Marrakech

Grupo B: Egipto – Zimbabue – 21:00. Estadio Mohammed V (Casablanca)

Martes 23 de diciembre de 2025

Grupo D: RD Congo – Benín – 13:30. Estadio Al Barid (Rabat)

Grupo D: Senegal – Botsuana – 16:00. Estadio de Tánger

Grupo C: Nigeria – Tanzania – 18:30. Estadio de Fez

Grupo C: Túnez – Uganda – 21:00. Estadio Olímpico de Rabat

Miércoles 24 de diciembre de 2025

Grupo E: Burkina Faso – Guinea Ecuatorial – 13:30. Estadio Mohammed V (Casablanca)

Grupo E: Argelia – Sudán – 16:00. Estadio Moulay Hassan (Rabat)

Grupo F: Costa de Marfil – Mozambique – 18:30. Gran Estadio de Marrakech

Grupo F: Camerún – Gabón – 21:00. Estadio Mohammed V

Viernes 26 de diciembre de 2025

Grupo B: Angola – Zimbabue – 13:30. Gran Estadio de Marrakech

Grupo B: Egipto – Sudáfrica – 16:00. Estadio Adrar de Agadir

Grupo A: Zambia – Comoras – 18:30. Estadio Mohammed V

Grupo A: Marruecos – Malí – 21:00. Estadio Moulay Abdellah

Sábado 27 de diciembre de 2025

Grupo D: Benín – Botsuana – 13:30. Estadio Olímpico de Rabat

Grupo D: Senegal – RD Congo – 16:00. Estadio de Tánger

Grupo C: Uganda – Tanzania – 18:30. Estadio Al Barid

Grupo C: Nigeria – Túnez – 21:00. Estadio de Fez

Domingo 28 de diciembre de 2025

Grupo F: Gabón – Mozambique – 13:30. Estadio de Agadir

Grupo E: Guinea Ecuatorial – Sudán – 16:00. Estadio Mohammed V

Grupo E: Argelia – Burkina Faso – 18:30. Estadio Moulay Hassan

Grupo F: Costa de Marfil – Camerún – 21:00. Gran Estadio de Marrakech

Lunes 29 de diciembre de 2025

Grupo B: Zimbabue – Sudáfrica – 17:00. Gran Estadio de Marrakech

Grupo B: Angola – Egipto – 17:00. Estadio de Agadir

Grupo A: Zambia – Marruecos – 20:00. Estadio Moulay Abdellah

Grupo A: Comoras – Malí – 20:00. Estadio Mohammed V

Martes 30 de diciembre de 2025

Grupo C: Uganda – Nigeria – 17:00. Estadio de Fez

Grupo C: Tanzania – Túnez – 17:00. Estadio Olímpico de Rabat

Grupo D: Botsuana – RD Congo – 20:00. Estadio Al Barid

Grupo D: Benín – Senegal – 20:00. Estadio de Tánger

Miércoles 31 de diciembre de 2025

Grupo E: Guinea Ecuatorial – Argelia – 17:00. Estadio Moulay Hassan

Grupo E: Sudán – Burkina Faso – 17:00. Estadio Mohammed V

Grupo F: Gabón – Costa de Marfil – 20:00. Gran Estadio de Marrakech

Grupo F: Mozambique – Camerún – 20:00. Estadio de Agadir

Octavos de final

Sábado 3 de enero de 2026

P37: 1.º D vs 3.º B/E/F – 17:00. Estadio de Tánger

P38: 2.º Grupo A vs 2.º C – 20:00. Estadio Mohammed V

Domingo 4 de enero de 2026

P39: 1.º A vs 3.º C/D/E – 17:00. Estadio Moulay Abdellah

P40: 2.º B vs 2.º F – 20:00. Estadio Al Barid

Lunes 5 de enero de 2026

P41: 1.º B vs 3.º A/C/D – 17:00. Estadio de Agadir

P42: 1.º C vs 3.º A/B/F – 20:00. Estadio de Fez

Martes 6 de enero de 2026

P43: 1.º E vs 2.º D – 17:00. Estadio Moulay Hassan

P44: 1.º F vs 2.º E – 20:00. Gran Estadio de Marrakech

CUARTOS DE FINAL

Viernes 9 de enero de 2026

P45 – 17:00. Estadio de Tánger

P46 – 20:00. Estadio Moulay Abdellah

Sábado 10 de enero de 2026

P47 – 17:00. Estadio de Marrakech

P48 – 20:00. Estadio de Agadir

Semifinales

Miércoles 14 de enero de 2026

P49 – 18:00. Estadio de Tánger

P50 – 21:00. Estadio Moulay Abdellah

Tercer y cuarto puesto

Sábado 17 de enero de 2026

Partido por el tercer puesto – 17:00. Estadio Mohammed V

Final

Domingo 18 de enero de 2026

Final de la Copa Africana de Naciones – 20:00. Estadio Moulay Abdellah

