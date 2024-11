El Cross de Itálica tendrá al Campeonato de España por Clubes como aliciente paralelo

Sevilla/Este domingo 17 de noviembre, el Cross Internacional de Itálica será anfitrión del Campeonato de España de Campo a Través por Clubes. Tres años después, el #CrossXClubes regresa a Santiponce, uniendo el Nacional más numeroso de cuantos se celebran a lo largo de temporada con uno de los mejores crosses del mundo en una fiesta del campo a través que se prolongará durante todo el fin de semana.

Once carreras se disputarán en la 59ª edición masculina y 52ª femenina del Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, distribuidas en las categorías sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 y absoluto en mujeres y hombres, y relevo mixto absoluto. La competición se retransmitirá en directo en la plataforma de streaming LaLiga+, así como en televisión en Canal Sur, en la web de RTVE Play y las dos carreras absolutas en diferido por Teledeporte.

El Conjunto Arqueológico romano de Itálica acogerá dos grandes jornadas de campo a través, donde competirán por igual élite, populares y niños. El sábado estará dedicado casi íntegramente a pruebas pertenecientes al Cross Internacional de Itálica, que llega a su 42ª edición, con pruebas desde las 10:00 con la categoría sub 14, seguidos de las categorías sub 12, sub 10 y pitufos. Cerrarán esta primera jornada el cross largo popular mixto (11:30), que incluirá a personas con discapacidad intelectual y el relevo mixto popular (12:45).

La acción se reanudará el domingo desde las 9:00 con el inicio del Campeonato de España de cross por clubes, empezando por los sub 16 y calentando motores hasta llegar a las pruebas absolutas: a las 12:25 la femenina, a las 13:05 la masculina y a las 13:40 el relevo mixto. Para finalizar el espectáculo tendremos las carreras de cross corto popular femenino a las 14:10 y masculino a las 14:40, éstas últimas cerrando el Cross Internacional de Itálica.

El Campeonato de España más numeroso

El #CrossXClubes se trata del Campeonato de España con mayor participación de todos los organizados por la RFEA. Este año contará con un total de 2.249 participantes, lo que representa el campeonato más numeroso desde que se celebra en este formato combinado, por delante de Soria 2023 (2.203 atletas), Atapuerca 2022 (2.234 atletas) y Santiponce 2021 (2.173 atletas). Además, sumando a los corredores del campeonato de España por clubes con los del XLII Cross Internacional de Itálica, la participación conjunta entre ambas competiciones asciende a un total de más de 3.000 atletas. La jornada comenzará con las dos carreras más numerosas, las categorías sub 16, ambas con más de 400 participantes. La carrera con mayor número de participación será la sub 16 femenina, que alcanza las 460 inscritas (279 participantes en el campeonato), mientras que la masculina contará con 418 atletas (274 del campeonato).

Una imagen de una de las carreras de categorías inferiores en la edición del año pasado. / Francisco J. Olmo | Europa Press

Un total de 431 equipos de 181 clubes y de ellos hacen pleno y presentan a los 11 equipos posibles para este #CrossXClubes: A.D. Marathon y CD Atletismo Tarancón. Además, el Trops-Cueva de Nerja y Trotasierra Hornachuelos presentan 10, seguidos del Facsa-Playas de Castellón con nueve y los ocho del Atletismo Albacete, Hiru-Herri y Unicaja Jaén Paraíso Interior.

Respecto a las Federaciones Autonómicas con mayor representación, Madrid lidera un año más ambas clasificaciones, con 26 clubes y 66 equipos. Cataluña y Andalucía completan ese top3 de clubes con 22 y 15, respectivamente; y Andalucía y Castilla-La Mancha lo emulan con el de equipos, con 50 y 48.

Cinco campeones defienden título

En la pasada edición del #CrossXClubes, celebrada en noviembre de 2023 en Soria, el gran dominador en cuanto a títulos fue el Facsa-Playas de Castellón, que conquistó un total de seis títulos de los 11 posibles. Hizo doblete en categoría absoluta, logrando coronarse como campeones por primera vez en categoría masculina y segunda en femenina (2019-2023).

De los actuales 11 campeones, cinco defenderán sus títulos en Santiponce este domingo: Facsa-Playas de Castellón (absoluto, sub 23 y sub 20) y Atletismo Cuenca (sub 16) en hombres; y Polideportivo Getafe (sub 20), Facsa-Playas de Castellón (sub 18) y Ardillas-Escorial (sub 16) en mujeres., donde ya acumula un total de cuatro oros (2019-2020-2021-2023).

Carolina Robles lidera al Bilbao Atletismo

El foco principal se centrará en las dos pruebas largas absolutas; en cuanto a las mujeres, el nivel de inscritos es brillante incluso sin la presencia del actual campeón femenino, el Facsa-Playas de Castellón. Uno de los grandes aspirantes a volver a ganar el #CrossXClubes es el Bilbao Atletismo, que lidera la clasificación histórica con ocho títulos, todos ganados en la última década y subiéndose al podio en el pasado Europeo de Campo a Través por Clubes de Alfufeira. El conjunto de Santutxu presenta un sexteto dispuesto a volver a lo más alto, liderado por la actual campeona de España de 3.000 m obstáculos y cross individual, la sevillana Carolina Robles, y la reciente plusmarquista española de medio maratón Kaoutar Boulaid. Azucena Díaz, Laura Priego, Carla Arce y Miren Aspiazu completan un equipazo que combina experiencia y juventud.

En hombres sí estará el vigente campeón, Facsa-Playas de Castellón, con las máximas aspiraciones para conseguir su segundo título. Sus dos grandes estandartes son el burundés Rodrigue Kwizera y Thierry Ndikumwenayo. Rodrigue ha ganado todo lo que ha corrido en este último mes: Amorebieta, Atapuerca y Soria y quiere repetir el triunfo en Itálica que ya logró en 2021 y Thierry, el olímpico y plusmarquista nacional de 10.000 m y 5 km en ruta, ya sabe también lo que es coronarse en Santiponce en 2022. Estarán reforzados por una gran plantilla con atletas de la talla como Aarón Las Heras, integrante de #EspañaAtletismo en el europeo y mundial de cross la pasada temporada, el campeón de España de milla Abderrahman El Khayami, Eric Peñalver y Sergio Jiménez, internacional en el europeo de Roma este mismo año.

Otro aspirante para subir al podio es el Atletismo Bikila, subcampeón el pasado año en Soria. Liderado por un Nassim Hassaous en gran forma que viene de ser el primer español en el Cross de Soria el domingo pasado. Completan el equipo Abdennasser Oukhelfen, Raúl Celada, el uruguayo Ronal Nicolás Cuestas, Xavier Badía y Rodrigo Mendoza.

La traca final, el relevo mixto

Una imagen del relevo mixto en la edición de 2023. / RFEA

Los encargados de cerrar este campeonato serán los participantes del relevo mixto, que formará parte del #CrossXClubes por octava vez en la historia del campeonato. El vigente campeón, Facsa-Playas de Castellón, será el único club participante que ya sabe lo que es subirse a lo más alto del podio (2019-2020-2021-2023), ya que ni el Grupoempleo Pamplona Atlético, que ganó en 2022, ni el Piélagos (ganador en 2017 y 2018), tomarán la salida en esta edición. El conjunto castellonense quiere su quinto título y para ello viene con un equipo donde aparece la joven Marta Mitjans, finalista en el mundial sub20 de Lima en los 800 m y flamante campeona de España absoluta en milla en el pasado mes de octubre, así como el internacional absoluto Víctor Ruiz, atleta experimentado en esta especialidad, no en vano acumula dos medallas en el Europeo de cross (3º en 2017 y 1º en 2018), y sabe lo que es colgarse el oro en este campeonato, hasta en tres ocasiones; junto a ellos dos Rocío Rodríguez (subcampeona sub23 de 800 m) y Mohamed Reda.

Uno de los mejores crosses del mundo reparte plazas para el europeo

En paralelo a las carreras absolutas se disputa el XLII Cross Internacional de Itálica, perteneciente al World Athletics Cross Country Tour Gold. Por ello, el nivel de participantes ajenos al #CrossXClubes que recibirá Santiponce será estelar. El premio es doble, ya que aparte de puntuar para el circuito mundial de cross, las pruebas absolutas, sub 23 y sub 20 reparten plazas de #EspañaAtletismo para el Campeonato de Europa de Campo a Través que se celebra el próximo 8 de diciembre en la ciudad turca de Antalya. Los tres primeros clasificados absolutos, el primer sub23 y los cuatro primeros sub20 (tanto en hombres como en mujeres) de la clasificación conjunta del Campeonato de España y el Cross Internacional se ganarán la condición de preseleccionados para el europeo.

Por ello, esta edición contará con los mejores españoles que no participan con equipo en el #CrossXClubes. En mujeres tenemos a figuras como Marta García, Águeda Marqués, María Forero, Idaira Prieto, Lucía Rodríguez, Clara Viñarás, Cristina Ruiz, Carla Gallardo o Esther Navarrete, mientras que en la carrera masculina contaremos con Adel Mechaal, Abdessamad Oukhelfen, Fernando Carro, Daniel Arce, Àdam Maijó, Eduardo Menacho, Jesús Ramos e Ignacio Fontes. Todos ellos estarán en la pelea por conseguir el billete a Antalya y, además, el hispano-uruguayo Santiago Catrofe, ganador hace pocas fechas en Lasarte.

En esta edición del campeonato y cross internacional se realizarán dos homenajes antes de las carreras absolutas. El primero de ellos, previo a la salida de la carrera absoluta femenina, a todas las personas afectadas por la DANA y el segundo, antes de dar comienzo a la carrera absoluta masculina, conmemorando a Mariano Haro en el primer campeonato de España de cross celebrado después de su fallecimiento el pasado mes de julio.