Un cruel final para el Sevilla C

El Sevilla C protagonizó un cruel final en la primera fase de la Liga en Tercera División y tendrá que pelear en el play off por evitar el descenso cuando acariciaba la salvación definitiva y la liguilla intermedia pese a caer por la mínima ante el Salerm Puente Genil (1-0). Los sevillistas dependían de sí mismos en la última jornada de esta primera fase, pero en caso de perder tener dos puntos más que el Pozoblanco le daba ciertas posibilidades. Así, con el 0-2 del Córdoba B en el minuto 73 en terreno pozoalbense parecía que los nervionenses lo tenían todo a favor, y además metía al filial blanquiverde en la liguilla de ascenso, pero todo dio un vuelco en los minutos finales. En tres minutos el Pozoblanco empató y en el 94 lograba el 3-2 definitivo que salva a los cordobeses y mete al Sevilla C al grupo que peleará por evitar el descenso.

Si bien, accede a esa segunda fase con un buen colchón de puntos (26), el filial sevillista no podrá dormirse si no quiere pasar apuros clasificatorios en la fase decisiva, en la que tendrá que medirse a Conil, Arcos, Lebrijana y Cabecense.

Ese grupo lo evita finalmente el Utrera, que venció en su duelo ante el Castilleja (1-0) con un solitario gol de Kiki Padilla en una mañana sin muchas ocasiones. Los de Jesús Galván agotarán la vía de ascender ganando esta fase intermedia, en la que ahora tendrá que medirse a Los Barrios, Rota y Antoniano. Los aljarafeños, por su parte, ven rota su buena racha y pelearán por no descender con un acumulado de 21 puntos, uno menos que el Gerena, que cayó sin remisión en el José Juan Romero ante el San Roque de Lepe (0-3), gran dominador de esta primera fase (45 puntos) y un nombre propio, el onubense Ignacio Abeledo, que sumó dos goles más a su cuenta.

El Coria (15 puntos) descansó, mientras que La Palma, colista con 13, también perdió ante el Ciudad de Lucena.

Resultados Tercera División

Utrera-Castilleja (1-0)

Pozoblanco-Córdoba B (3-2)

Puente Genil-Sevilla C (1-0)

Gerena-San Roque de Lepe (0-3)

La Palma-Ciudad de Lucena (1-2)

Descansó: Coria

La segunda fase.

Play off por el ascenso

Subgrupo A: Xerez DFC (37 puntos), Xerez CD (35) y Ceuta (29).

Subgrupo B: San Roque (45), Ciudad de Lucena (40) y Puente Genil (33).

Play off Intermedio

Subgrupo A: Los Barrios (24), Rota (22) y Antoniano (21).

Subgrupo B: Córdoba B (30), Utrera (30), Pozoblanco (27)

Play off por el descenso

Subgrupo A: Conil (20), Cabecense (19), Arcos (17) y Lebrijana (16).

Subgrupo B: Sevilla C (26), Gerena (22), Castilleja (21), Coria (15) y La Palma (13)