Al menos una decena de aficionados del Rayo Vallecano heridos en una emboscada de ultras polacos a sus autobuses

La comandancia de Policía de Radom (centro) confirmó este jueves a EFE que "en la noche del 10 al 11 de diciembre" se produjo un ataque contra los autobuses que transportaban a un grupo de aficionados del Rayo Vallecano en la carretera S8, con un saldo de nueve aficionados heridos, tres de ellos hospitalizados, y la detención de siete de los atacantes.

Según explicó por teléfono un portavoz de la Policía regional de Radom, "una patrulla llegó al lugar (del incidente) cinco minutos después del aviso, que fue recibido a las 00:46, y encontró a dos autocares con aficionados de España" donde viajaban aficionados españoles. "Gracias a la rápida llegada de la Policía se evitó una escalada de la confrontación", añadió el portavoz policial.

Los agentes hallaron "una valla que bloqueaba la vía de servicio de la S8", y encontraron "cizallas para cortar metal, pasamontañas y porras" en el lugar de los hechos. Se han detenido en total a siete personas relacionadas con el ataque, cuatro de ellas en los vehículos que bloquearon el paso de los autobuses, y todas ellas son residentes de Białystok (este), ciudad donde el equipo español disputará esta noche un partido contra el Jagiellonia.

La agresión tuvo lugar entre Varsovia y Białystok, en la localidad de Prosienica. Los medios polacos, como la emisora RMF FM, señalan que unos "cincuenta enmascarados" utilizaron dos vehículos para cortar el paso a los autobuses. Hay constancia de diez heridos, nueve españoles y un polaco. Además de los tres trasladados al hospital, una ambulancia atendió a otros heridos en el lugar que no requirieron hospitalización,.

El partido entre el Jagiellonia Białystok y el Rayo Vallecano, de la competición europea Liga Conferencia, se celebrará según lo programado hoy jueves a las 18:45 horas en Białystok.