¿Cuánto dinero ganan los vencedores del Maratón de Sevilla 2026? Estos son los premios oficiales

El etíope Shura Kitata, vencedor del Maratón de Sevilla 2026 tras un agónico final decidido por foto finish ante Asrar Abderehman, no solo conquistó la gloria deportiva en una de las pruebas más rápidas del mundo, sino también el mayor premio económico reservado para la élite internacional.

En categoría femenina, la finlandesa Alisa Vainio se impuso con autoridad con un tiempo de 2:20:38, récord nacional y tercer mejor registro histórico de la prueba, mientras que la española Fátima Azzahraa Ouhaddou firmó la quinta posición con 2:24:19. La carrera hispalense, que reunió a más de 17.000 corredores que completaron los 42 kilómetros por las calles de la ciudad, distribuye cada año una importante bolsa de premios entre distintas clasificaciones.

Premios para la clasificación general

Los mayores ingresos corresponden a los atletas que ocupan las primeras posiciones absolutas. El ganador y la ganadora reciben 15.000 dólares, mientras que el segundo clasificado obtiene 7.500 dólares y el tercero 5.000 dólares, tal y como recoge el artículo 8 del reglamento de la Zurich Maratón de Sevilla 2026.

Los premios continúan descendiendo hasta el octavo puesto: 2.500 dólares para el cuarto, 2.000 para el quinto, 1.500 para el sexto, 1.000 para el séptimo y 500 dólares para el octavo.

Bonus por récord de la prueba

Además de la clasificación, la organización incentiva las actuaciones históricas. Quien consiga batir el récord del maratón recibe un premio adicional de 10.000 euros. Este bonus solo se activa si se supera la mejor marca vigente, algo que no ocurrió en la edición de 2026.

Premios para atletas españoles

El reglamento también contempla recompensas específicas para los corredores nacionales. El mejor español recibe 3.000 euros, el segundo 2.000 euros, el tercero 1.000 euros, el cuarto 700 euros y el quinto 500 euros. Estos premios son acumulables a los de la Clasificación General Individual y sólo se abonarán cuando la marca realizada sea inferior a 2:10:00 en hombres y 2:30:00 en mujeres.

Incentivos para atletas andaluces

La clasificación autonómica añade otro nivel de premios. El primer atleta andaluz obtiene 1.500 euros, el segundo 750 euros y el tercero 500 euros. Estos premios son acumulables a los de la Clasificación General y Española, y solo se abonarán si la marca realizada es inferior a 2:16:00 en hombres y 2:35:00 en mujeres.

Categorías de atletas discapacitados

El Maratón de Sevilla reserva premios para deportistas en silla de ruedas y para atletas con discapacidad físico-intelectual. El primer clasificado recibe 600 euros, el segundo 450 euros y el tercero 300 euros.

Los premios en la categoría de atletas en silla de ruedas (masculinos y femeninos) se pagarán íntegros siempre que las marcas realizadas sean inferiores a 1:50:00 en hombres y 2:10:00 en mujeres; en caso contrario se pagará el 50%. En marcas superiores a 2:00:00 en hombres y 2:20:00 en mujeres, no habría premio en metálico.

Los premios en la categoría de atletas discapacitados físico/ intelectual (masculinos y femeninos) se pagarán íntegros siempre que las marcas realizadas sean inferiores a 2:40:00 en hombres y 3:10:00 en mujeres; en caso contrario se pagará el 50%. En marcas superiores a 2:50:00 en hombres y 3:20:00 en mujeres, no habría premio en metálico.

Pagos sujetos a controles

Todos los premios están sujetos a las retenciones fiscales correspondientes y al reconocimiento oficial de las marcas. Además, los atletas sometidos a control antidopaje no perciben el dinero hasta que los resultados sean validados, requisito imprescindible en competiciones internacionales.

Con esta amplia estructura de incentivos económicos, el Maratón de Sevilla refuerza su prestigio y su capacidad para atraer a los mejores corredores del mundo, combinando gloria deportiva y premios económicos de alto nivel en una de las grandes citas del atletismo internacional.