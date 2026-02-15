La nórdica Alisa Vaino triunfa ante la legión africana en el Maratón de Sevilla

La finlandensa Alisa Vaino se llevó el triunfo en el Maratón de Sevilla con un incontestable triunfo con un tiempo de 2:20.38, récord nacional y tercer mejor registro en la historia de la carrera, en el que supo medir los esfuerzos mejor que nadie para dar el golpe cuando otras desfallecieron. La escandinava, en su tercer maratón desde septiembre, ganó en la capital hispalense cruzando la meta en solitario con una gestión impecable.

La española Fatima Azzahraa fue quinta, apretando los dientes y sufriendo en los últimos metros en busca de su mejor marca personal que no consiguió al fina (2:24.19).

En chicas por el kilómetro cinco marcaba el paso la etíope Buzunesh Getachew Gudeta (16.30) cumpliendo los pronósticos establecidos también aprovechando el trabajo de las liebres. En el kilómetro 10 el tiempo era de 33.10, con Azzahraa, criada en Casariche, a ocho segundos de las de cabeza y corriendo en ese punto por debajo del récord de España, pero quedaba aún mucho aunque el objetivo de lograr la mínima para el Europeo de Birmingham estaba en el horizonte.

Ahí se produjo una extraña circunstancia cuando el grupo de atrás dio caza al de delante y las dos liebres discutieron por el ritmo. José Ignacio Jiménez Pérez marcaba el ritmo de Azzahraa y se expresó con claridad al decir que él marcaba el paso de su atleta ante el desconcierto de la otra liebre, que debía estar por delante pese a estar seguro de que iba marcando bien los ritmos de su grupo con la etípope Mulat Tekle Godu y la keniana Rebecca Chepkwemoi, debutantes en la distancia.

En la media maratón las mujeres pasaron en 1:10.08, con Azzahraa perdiendo algo de distancia, pero regulando perfectamente, ya que el maratón de verdad empieza a partir del kilómetro 30. Mulat, por su parte, se quedó sola en cabeza cuando su compañera empezó a notar el muro del maratón en su estreno en la distancia. La etíope pasó por el kilómetro 30 en 1:39.44 y empezó a correr contra sí misma para que las perseguidoras no le echaran el guante, con la finlandensa Alisa Vaino y las kenianas Emily Chepkemoi y Beatrice Jepchichir apretando para darle caza.

La finlandensa, la que más experiencia tenía en la distancia, mantuvo su ritmo para colocarse primera con la liebre de la carrera cambiando su cromo. Y así llegó a meta, con récord nacional y logrando el mayor triunfo de su carrera.