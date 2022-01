Enric Mas: "Me gustaría tener todo el equipo para mí en el Tour de Francia"

Enric Mas, ciclista balear de Movistar, declaró este jueves que para la presente temporada su objetivo es correr la Vuelta a España y el Tour de Francia, carrera para la que le "gustaría tener todo el equipo" a su disposición como único jefe de filas.

Mas, de 27 años, cumple su tercera temporada en Movistar. En 2020 fue quinto en Tour y Vuelta y en 2021 sexto en la ronda gala y segundo en la gran carrera española.

"Estamos trabajando muy duro estas semanas porque me gustaría empezar muy bien la temporada para después ir con más confianza para el objetivo, que es el Tour. En Francia me gustaría tener todo el equipo para mí y en la Vuelta compartir liderazgo con Alejandro (Valverde) y los corredores que vengan", confesó Enric Mas, durante la conferencia de prensa de presentación del equipo.

"Este año estoy preparado para estar ahí y tener todo el equipo a disposición", señaló el ciclista balear, cuyo objetivo es subir al podio en una de las dos grandes carreras por etapas.

"Me gustaría estar en los dos podios, pero si en una no puede ser porque he ganado el Tour o la Vuelta lo firmo ahora mismo", subrayó.

Uno de las principales aspectos a mejorar por Enric Mas es el de demostrar un punto añadido de agresividad en los momentos claves de las carreras para poder estar en las primeras posiciones.

"Estos dos últimos años he pecado de no ser agresivo pero también ha sido por falta de fuerzas. Este año sí puedo y me gustaría ser un poco más agresivo de lo que he sido los últimos años", concluyó.