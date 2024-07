España - Francia: horario y dónde ver la semifinal de la Eurocopa 2024 por TV

Tan solo un partido separa a cuatro selecciones de la final de la Eurocopa 2024. Los finalistas que se jugarán alzar el trofeo se conocerán entre los días 9 y 10 de julio, cuando se disputen las semifinales entre España y Francia y Países Bajos e Inglaterra.

La primera de las semifinales enfrenta a España y Francia en el Allianz Arena de la ciudad de Múnich. Este partido entre La Roja y Les Bleus abrirá las puertas de la final para una de las dos selecciones, que buscan la ronda final del campeonato por quinta y cuarta vez, respectivamente.

¿Cuándo y dónde se podrá ver el encuentro por televisión?

El Allianz Arena de Múnich (o Munich Football Arena) acogerá el partido entre España y Francia el martes 9 de julio, el encuentro comenzará a las 21:00 horas y podrá verse a través de La 1 de TVE y de la plataforma RTVE Play.

Cada vez más cerca del Olympiastadion

La final de Berlín está tan solo a un partido de distancia para las dos selecciones, que llegan a esta ronda después de eliminar, no sin dificultad, a pesos pesados del fútbol europeo como Alemania y Portugal.

España logró eliminar a una anfitriona por primera vez en su historia gracias al gol de Mikel Merino en los minutos finales de la prórroga del partido de cuartos de final. El encuentro estuvo marcado por las polémicas arbitrales que convirtieron una vez más al árbitro inglés Anthony Taylor en uno de los protagonistas de la noche. Entre las polémicas destacan la falta de tarjeta por algunas jugadas en las que Toni Kroos estuvo implicado como la entrada a Pedri que se saldó en su lesión o el posterior pisotón a Lamine Yamal, aunque otra de las jugadas más comentadas fue una mano no pitada de Cucurella (aunque de haber sido gol no habría subido al marcador por fuera de juego de Füllkrug).

El primer gol español llegó gracias a Dani Olmo, que había saltado al campo como reemplazo del lesionado jugador canario, en el minuto 51; posteriormente fue uno de los jugadores de la temporada con el Bayer Leverkusen, Florian Wirtz quien empató para los anfitriones e hizo que se llegara al minuto 90 con empate. El gol de Mikel Merino en el minuto 119, en el mismo estadio en el que su padre también marcó unas décadas antes, se convirtió en el gol más tardío para la selección superando al gol de Iniesta en 2010 y una llave para las semifinales.

Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que la selección ve mermados sus recursos de cara al partido del martes. Además de Pedri, Luis de la Fuente no podrá contar en el partido contra Francia con Carvajal (apercibido por doble amarilla y que terminó expulsado) y Robin Le Normand, que vio también la amarilla durante el encuentro estando apercibido desde el encuentro contra Georgia. Quien sí podrá estar en el verde de Múnich será Álvaro Morata, que según la aplicación de la UEFA había recibido una amarilla, lo que hubiera significado perderse el encuentro. Sin embargo, él mismo afirmaba no haber sido amonestado durante el encuentro, algo que confirmó la misma UEFA al corregir el error un poco más tarde.

La selección de Francia es la rival a batir el martes. Les Bleus en un torneo marcado por las cuestiones extradeportivas, como la incertidumbre de las elecciones y las llamadas al voto de algunos jugadores, y deportivas: en los que llevan de torneo la selección gala solo ha marcado un gol durante el tiempo regular, contra Polonia de penalti en la fase de grupos, mientras que el resto de tantos (un total de dos goles) que subieron a su marcador fueron en propia puerta de sus rivales. Pasaron la fase de grupos con tan solo dos goles a favor, uno en propia y el otro de penalti, con dos empates y una victoria; mientras que en octavos vencieron ante Bélgica gracias a un gol de Vertonghen en propia puerta. En el caso de los cuartos de final, contra Portugal, el encuentro terminó la prórroga sin goles, lo que obligó a su resolución en la tanda de penaltis, de la que el conjunto de Didier Deschamps salió airoso tras el penalti errado de João Félix.