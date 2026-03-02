España vuelve a superar a Ucrania en Oviedo (86-72) y avanza hacia el Mundial

La selección española volvió a vencer este lunes a la de Ucrania, esta vez en Oviedo por 78-64, en un partido muy dominado por los de Chus Mateo, que no perdieron ni uno de los cuatro parciales, estuvieron liderados por Oriola y Francis Alonso y que sellan de esta manera su billete para la segunda fase de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027.

Chus Mateo, que dejó fuera de la lista del pasado viernes en Letonia a Pep Busquets y Lluís Costa, esta vez optó por descartar a Álex Reyes y Issac Nogués para el partido en el Palacio de los Deportes de Oviedo y repartió minutos de manera equilibrada entre los 12 convocados para el partido ante el segundo del grupo, que también llegó al duelo sin haber perdido en sus dos partidos anteriores, frente a Dinamarca y Georgia.

El recién remodelado Palacio de los Deportes de Oviedo, diseñado por Ildefonso Sánchez del Río, levantado en 1975 y arreglado en 2025 tras una inversión de 25 millones de euros, mostró un aspecto y un ambiente espectacular y 5.500 espectadores llenaron un pabellón que, por primera vez, era el escenario de un partido de la selección española de baloncesto.

El seleccionador español apostó por el mismo quinteto inicial que el pasado viernes en Riga, con Álvaro Cárdenas, Jaime Fernández, Santi Yusta, Sergi Martínez y Fran Guerra. España empezó dominando, con un ritmo muy alto de balón y siendo muy agresivo en defensa, con Santi Yusta metiendo dos triples en sus primeros dos intentos y escapándose con una ventaja de diez puntos, 14-4 (min. 5).

Ucrania no era capaz de encontrar su ritmo, en ataque posicional no estaba acertado debido a la gran defensa de España y, encima, se cargaba pronto de faltas, siendo el mejor ejemplo un Shelist, jugador del Oviedo Baloncesto, que se iba al banquillo con tres faltas a los ocho minutos; el primer cuarto lo dominó la selección nacional por completo y Ucrania se quedaba en un raquítico 11% en triples, 16-9 (min. 10).

El segundo cuarto fue menos dinámico desde el principio y eso le dio alas a Ucrania para ir recortando la distancia que había conseguido, aprovechándose además de las múltiples rotaciones de un Chus Mateo que a los trece minutos ya había puesto en pista a sus 12 jugadores convocados; el poderoso interior Pustovyi se convertía el gran recurso ofensivo de los visitantes, pero no lo acaba de transformar en puntos (23-13).

En los últimos cinco minutos del primer tiempo Ucrania se puso seria, Voinalovych lideró a los suyos con 7 puntos y el parcial de los ucranianos se iba al 0-8, con 23-21 en el marcador, momento en el que Chus Mateo recurrió a su quinteto inicial para ir poniendo las cosas en su sitio; Sergi Martínez rompió ese parcial negativo y Jaime Fernández, con un triple sobre la bocina, dejó la ventaja en siete para irse a vestuarios 28-21 (min. 20).

Tras el paso por los vestuarios, parecía que 'La Familia' se escapaba en el marcador gracias al empuje de Sergi Martínez y Fran Guerra, con 8 y 7 puntos los máximos anotadores españoles, pero Ucrania se nutrió de tiros libres y de una buena defensa para volver a meterse en el partido gracias a Skapintsev y un Tyrtyshnyk que con un triple castigó las pérdidas de España, poniendo el 38-34 (min. 26).

Chus Mateo recurrió al veterano Pierre Oriola y su conexión con Ferran Bassas, unida al acierto exterior de Francis Alonso y a la defensa más aguerrida de los locales volvió a igualar el parcial; el tercer cuarto acabó con un triple de Brovov y, como pasó en el segundo cuarto, la igualdad reinaba (22-22) y eso beneficiaba a España, que se iba al banquillo con 50-43 (min. 30).

La máxima renta por entonces en el marcador en favor de España (+12) llegó tras un triple de Pierre Oriola, que claramente estaba liderando a la selección nacional y fue ovacionado por el Palacio de los Deportes de Oviedo cuando fue cambiado rozando el doble-doble con 12 puntos y 8 rebotes; Ucrania lo intentaba, pero Paulí cerraba un rebote ofensivo y España dejaba el partido listo para sentencia con 65-48 (min. 35).

Terminó de cerrar el partido 'La Familia' a lomos de Francis Alonso, que levantó al público asturiano gracias a su gran ritmo con balón y a su acierto en el tiro exterior, yéndose a banquillos como máximo anotador con 12 puntos; la máxima ventaja para los españoles llegó a ser de +19 y, finalmente, aunque Ucrania intentó maquillar, el marcador se fue a un 78-64 que mantiene a la España de Chus Mateo invicta y ya matemáticamente clasificada para la segunda fase de la clasificación al Mundial 2027.