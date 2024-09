Del estreno del BM Proin Sevilla en casa al camino de retorno del Betis Futsal hacia la LNFS

Sevilla/Superado el ecuador del mes de septiembre, comienza a incrementarse la actividad dentro de las diferentes modalidades del polideportivo sevillano. Se estrena en la competición el Betis Futsal con su partido en Amate mientras que el BM Proin Sevilla también juega en casa con un potente UBU San Pablo Burgos como adversario. También tiene lugar la Ruta de Otoño en las instalaciones del Real Club Pineda para que el menú para los buenos aficionados sea amplio. Igualmente, el Sevilla Femenino recibe al mejor equipo de Europa de fútbol, el Barcelona, y Betis Féminas viajará hasta La Coruña para enfrentarse al Deportivo Abanca.

Fútbol sala | Un rival peligroso para empezar para el Betis Futsal

El Betis Futsal comienza su andadura en la Segunda División del fútbol sala nacional con el firme objetivo de recuperar la categoría. Para ello, el actual campeón de la Copa del Rey, no se olvide este dato, ha confeccionado una plantilla de bastante nivel en la que permanecen dos veteranos ilustres, como Lin o Rafa López, además de muchos jóvenes de bastante nivel también, caso de Pablo Muñoz. Las incorporaciones de los brasileños Dickson y Henrique, junto al joven portero argentino Starna, ya en la primera plantilla de pleno derecho, también le deben dar más fuerza al equipo verdiblanco. El primer rival será este sábado (18:30) el filial del Barcelona en el pabellón de Amate. Es un adversario peligroso, pues se trata del equipo nodriza de uno de los mejores del campeonato liguero y eso le otorga siempre un plus de inquietud por su irregularidad y su capacidad de hacer grandes cosas en partidos puntuales. Como aseguraba su entrenador, André Brocanelo, en una entrevista con Diario de Sevilla el objetivo verdiblanco es retornar a la Primera División de la LNFS y para ello hay que comenzar a ganar partidos desde el primer día.

Balonmano | El BM Proin Sevilla debuta en casa contra un duro rival como el UBU San Pablo Burgos

Primer partido en casa este sábado, al calor de El Paraguas (19:30), para el BM Proin Sevilla en su debut en la División de Honor Plata del balonmano nacional. El equipo de Víctor Montesinos recibe al UBU San Pablo Burgos, uno de los favoritos y que en la primera jornada se impuso al Eivissa por 31-25. Los burgaleses figuran en un cuarteto de principales aspirantes que también integran el Sin Fin, el Puerto Sagunto y el Alicante, pero las ilusiones de los sevillanos no pueden ser cortadas. Álex Chan, central internacional por EEUU por su doble nacionalidad, brilló dentro del cuadro castellano en la primera jornada con 8 goles. Los hombres de Montesinos, Juan Ramón Jordán y Juan Andreu, que dejaron escapar el triunfo ante el Agustinos en Alicante (29-29), están ilusionados con pelear por su primer triunfo. El miércoles se formalizó el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla al club para esta apasionante aventura y por ello la nueva denominación comercial es BM Proin Sevilla, aunque siempre con BM Triana como denominación del club. Será el momento de disfrutar con el juego de los recién llegados Alberto Ruiz, Ángel Montoro, Kilian Ramírez, además de todos los hombres que permanecen tras el ascenso.

Fútbol | La visita imposible del mejor equipo de Europa al Sevilla Femenino

Tercera jornada de la Liga F y el Sevilla Femenino afronta uno de esos partidos que se dan por perdidos por casi todos los clubes de la categoría. Las sevillistas reciben este sábado (19:00) en el estadio Jesús Navas de la ciudad deportiva al campeonísimo Barcelona. Las opciones son escasas, por no decir nulas, aunque las entrenadas por David Losada han lanzado mensajes en las redes sociales mostrando su ilusión por poder pelear. Las sevillistas han recuperado para este partido a las internacionales sub 20 Lucía Corrales y Lucía Moral, que ya han regresado de tierras colombianas. También se ha incorporado a los entrenamientos la delantera Nadya Karpova, que estaba sin equipo y que tuvo una primera etapa como sevillista bastante brillante.

Fútbol | El Betis Féminas, a estrenar el casillero ante una de las ascendidas

No ha comenzado de la manera más halagüeña la temporada del Betis Féminas en la Liga F. La plantilla de Joseba Aguirre ha perdido los dos primeros encuentros ligueros. El primero, a domicilio ante el Eibar (2-0), y el segundo, aunque más esperado, contra el Real Madrid (0-3) en un duelo que quedó sentenciado en la primera mitad. No sólo preocupan las cero unidades en el casillero de puntos, también, y quizá más todavía, la incapacidad de anotar ningún gol en sendas jornadas. Para la tercera jornada, las verdiblancas visitan al Deportivo de La Coruña, club que junto al Espanyol, son recién ascendidos a la máxima categoría. Tampoco han sumando ningún punto las gallegas, que esperan hacer valer su condición de local frente a un cuadro sevillano que no puede prolongar más en el tiempo la reacción si no quieren que el desnivel aumente.

Baloncesto | El CB Morón viaja hasta Algeciras para la tercera jornada de Copa

Con una victoria y una derrota en los dos primeros partidos de la novedosa Copa de España, el CB Morón, meritoriamente ascendido a Primera FEB el curso pasado, visita al Algeciras en el duelo correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la competición copera. Sólo el primero de los cinco equipos de cada uno de los ocho grupos pasará a los cuartos de final, es por ello por lo que superar a los algericeños el domingo (12:00) en el pabellón Juan Carlos Mateo de la localidad gaditana se antoja fundamental para seguir la estela de un Betis Baloncesto que parece estar uno o varios peldaños por encima del resto.

La defensa del CB Morón trata intensamente de recuperar la posesión ante el Betis Baloncesto. / Juan Carlos Vázquez

Rugby | Un debut plenamente reptiliano para las 'Cocodrilas'

Por apodos, podría presentarse como el duelo de reptiles. Siguiendo este anecdótico argumento, las Cocodrilas, este curso denominadas oficialmente Simón Verde Magnolia Cocos, quieren comenzar la temporada devorando este sábado (18:30) a domicilio a las Camaleonas del CRA Portuense, su primer rival en la fase previa de la Copa de la Reina XV. El club sevillano se ha reforzado internacionalmente con los fichajes de la talonadora paraguaya Ceci Benza y con la delantera colombiana Mariana Londoño, última en unirse en las filas de Massimo Sandri y Pitu Doctor.