El ex jugador del Espanyol Álvaro Aguado, procesado por violar a una joven en una discoteca

Una jueza ha procesado por un delito de agresión sexual al ex jugador del Espanyol Álvaro Aguado, ante los indicios de que violó a una trabajadora del club en el baño de una discoteca de Barcelona en junio de 2024, en una fiesta para celebrar el ascenso del equipo a Primera.

En un auto, avanzado por eldiario.es, la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona fija una fianza de 5.000 euros al futbolista para cubrir una eventual indemnización a la víctima, que a raíz de los hechos sufre un trastorno por estrés postraumático por el que requiere seguimiento psicológico.

La magistrada reconoce en su auto que existen "versiones contradictorias" sobre lo sucedido en la discoteca, aunque la denuncia está avalada por el informe forense, la documentación de la causa -principalmente los mensajes que la víctima intercambió con sus amigas tras los hechos- y parte de las testificales.

De hecho, la jueza recuerda en su auto que la denunciante "se ha mostrado sincera al relatar los hechos", de los que tiene solo "recuerdos" puntuales por encontrarse bajo los efectos del alcohol, pero su declaración y el informe forense arrojan "indicios suficientes" para llevar a juicio al futbolista.

Según el auto, el exjugador se acercó a bailar con la joven, que dijo sentirse "incómoda" por el acercamiento, y tras hacerle tocamientos no consentidos, la condujo a un baño de la discoteca Opium, donde se celebraba la fiesta, y la violó, mientra impedía que alguien pudiera abrir la puerta desde fuera.

Posteriormente, añade la jueza, el futbolista le preguntó a la denunciante quién salía primero del baño y le indicó que "no se conocían".

La magistrada sustenta los indicios del delito de agresión sexual en la declaración judicial de la víctima, quien mantuvo "en lo sustancial la versión ante la policía", la del investigado, que reconoció haber mantenido relaciones con ella pero consentidas, y el informe forense, que concluye que la joven sufre síntomas de estrés postraumático compatibles con los hechos denunciados. También se remite la magistrada a algunas de las declaraciones de los testigos, que "corroboran los momentos anteriores y posteriores" a la violación.

El pasado 30 de junio Aguado, que se encuentra sin equipo, dejó de ser jugador del Espanyol, donde sí sigue trabajando la víctima. El futbolista, de hecho, supo que había sido denunciado por violación por el propio club, que no adoptó ninguna medida contra él ni activó el protocolo previsto para estos casos.