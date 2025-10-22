TRASLADO
Luka Doncic bota el balón ante la pegajosa defensa de Curry.
Luka Doncic bota el balón ante la pegajosa defensa de Curry. / Allison Dinner | Efe

Las fotos del arranque de la NBA

La NBA arranca con una amarga derrota de los Lakers de Doncic ante los Warriors

Los Warriors y los actuales campeones, los Thunder de Oklahoma City comenzaron con triunfos ante los Lakers y los Rockets

