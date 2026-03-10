Las fotos del Atlético de Madrid-Tottenham

El Atlético de Madrid goleó al Tottenham (5-2) en el encuentro que enfrentó a ambos en el Metropolitano, de ida de los octavos de final de la Liga de campeones, y encarriló su pase a los cuartos de final de la competición.
En el minuto 4, Kisnsky se resbaló al sacar de puerta, el balón lo recogió Lookman, que cedió a Julián y éste a Llorente, que marcó el 1-0.
En el minuto 14, Griezmann hizo el 2-0 tras otro resbalón de Van de Ven. En el 15 Julián Alvarez anotó el 3-0, tras otro error grave de Kisnky en su intento de despeje. En el minuto 22, Le Normand firmó el 4-0. En el 26, Pedro Porro marcó el 4-1. En el 55, Julián Alvarez anotó el 5-1 y en el 75, Solanke firmó el 5-2.
