Las fotos del Barcelona - Osasuna

Un doblete de Raphael Dias 'Raphinha' en la segunda mitad ante Osasuna (2-0) ha hecho más líder al Barcelona, que acumula siete victorias consecutivas, le saca siete puntos de ventaja al Real Madrid y acabará el año al frente de la tabla. Y eso que cuando los azulgrana perdieron en el Bernabeu (2-1), la desventaja de los de Hansi Flick llegó hasta los cinco puntos. Siete victorias después, la ventaja de los catalanes alcanza los siete puntos, con un partido más que los blancos, y ocho sobre el tercero que es el Villarreal, pero tiene dos partidos menos.
