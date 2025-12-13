Las fotos del Barcelona - Osasuna
Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE

Las fotos del Barcelona - Osasuna

Las fotos del Atlético de Madrid -Valencia

EFE

13 de diciembre 2025 - 23:39

Un doblete de Raphael Dias 'Raphinha' en la segunda mitad ante Osasuna (2-0) ha hecho más líder al Barcelona, que acumula siete victorias consecutivas, le saca siete puntos de ventaja al Real Madrid y acabará el año al frente de la tabla. Y eso que cuando los azulgrana perdieron en el Bernabeu (2-1), la desventaja de los de Hansi Flick llegó hasta los cinco puntos. Siete victorias después, la ventaja de los catalanes alcanza los siete puntos, con un partido más que los blancos, y ocho sobre el tercero que es el Villarreal, pero tiene dos partidos menos.

Las fotos del Barcelona - Osasuna
1/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
2/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
3/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
4/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
5/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
6/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
7/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
8/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
9/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
10/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
11/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
12/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
13/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
14/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
15/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
16/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
17/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
18/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
19/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
20/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
21/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
22/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
23/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
24/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
25/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
26/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
27/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
28/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
29/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
30/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
31/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
32/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
33/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
34/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
35/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
36/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
37/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
38/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
39/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
40/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
41/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
42/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
43/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
44/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
45/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
46/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
47/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
48/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
49/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
50/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
51/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
52/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
53/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
54/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
55/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
56/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
57/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
58/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
59/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
60/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
61/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
62/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE
Las fotos del Barcelona - Osasuna
63/63 Las fotos del Barcelona - Osasuna / EFE

También te puede interesar

Lo último

stats