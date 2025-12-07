Alejandro Quintero González le muestra la cartulina roja a un futbolista del banquillo del Real Madrid tras expulsar a Carreras.
Alejandro Quintero González le muestra la cartulina roja a un futbolista del banquillo del Real Madrid tras expulsar a Carreras. / AFP7 | Europa Press

Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta

El Real Madrid pincha en el Bernabéu ante un muy buen Celta (0-2)

Un doblete de Williot Swedberg dio el triunfo al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid en inferioridad numérica desde el minuto 64 por la expulsión de Fran García y acabó con nueve jugadores por roja directa a Álvaro Carreras.

El Celta logró su séptimo triunfo de la historia en LaLiga en 60 visitas al Santiago Bernabéu. Swedberg le puso la firma a los goles, con un gran remate de tacón a los 53 minutos, y culminando una jugada de equipo en el minuto 93. El Real Madrid perdió su firmeza de local, tras haber ganado todo lo jugado este curso en LaLiga y la Liga de Campeones, y queda a cuatro puntos del Barcelona.

Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
1/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
2/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
3/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
4/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
5/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
6/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
7/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
8/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
9/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
10/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
11/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
12/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
13/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
14/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
15/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
16/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
17/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
18/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
19/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
20/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
21/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
22/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
23/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
24/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
25/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
26/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
27/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
28/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
29/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
30/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
31/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
32/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
33/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
34/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
35/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
36/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
37/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
38/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
39/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
40/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
41/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
42/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
43/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
44/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
45/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
46/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
47/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
48/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
49/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
50/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
51/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
52/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
53/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
54/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
55/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
56/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
57/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
58/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
59/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
60/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
61/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
62/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
63/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
64/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
65/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
66/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
67/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
68/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
69/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
70/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
71/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
72/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
73/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
74/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
75/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
76/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
77/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
78/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
79/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
80/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
81/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
82/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
83/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
84/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
85/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
86/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
87/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
88/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
89/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
90/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
91/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
92/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
93/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
94/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
95/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
96/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
97/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
98/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
99/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
100/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
101/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
102/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
103/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
104/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
105/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
106/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
107/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
108/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
109/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
110/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
111/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
112/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
113/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
114/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
115/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
116/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
117/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
118/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
119/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
120/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
121/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
122/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
123/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
124/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
125/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
126/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
127/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
128/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
129/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
130/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
131/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
132/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
133/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
134/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
135/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
136/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
137/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
138/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
139/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
140/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
141/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
142/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
143/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
144/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
145/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
146/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
147/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
148/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
149/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
150/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
151/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
152/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
153/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
154/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
155/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
156/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
157/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
158/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
159/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
160/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
161/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
162/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
163/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
164/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
165/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
166/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
167/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
168/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
169/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
170/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
171/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
172/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
173/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
174/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
175/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
176/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
177/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
178/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
179/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
180/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
181/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
182/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
183/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
184/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
185/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
186/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
187/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
188/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
189/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
190/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
191/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
192/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
193/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
194/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
195/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
196/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
197/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
198/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
199/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
200/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
201/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
202/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
203/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
204/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
205/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
206/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
207/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
208/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
209/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
210/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
211/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
212/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
213/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
214/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
215/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
216/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
217/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
218/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
219/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
220/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
221/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
222/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
223/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
224/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
225/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
226/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
227/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
228/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
229/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
230/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
231/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
232/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
233/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
234/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
235/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
236/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
237/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
238/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
239/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
240/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
241/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
242/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
243/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
244/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
245/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
246/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
247/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
248/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
249/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
250/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
251/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
252/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
253/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
254/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
255/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
256/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
257/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
258/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
259/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
260/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
261/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
262/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
263/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
264/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
265/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
266/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
267/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
268/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
269/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
270/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
271/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
272/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
273/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
274/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
275/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
276/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
277/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
278/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
279/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
280/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
281/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
282/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
283/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
284/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
285/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
286/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
287/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
288/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
289/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
290/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
291/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
292/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
293/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
294/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
295/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
296/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
297/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
298/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
299/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
300/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
301/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
302/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
303/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
304/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
305/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
306/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
307/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
308/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
309/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
310/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
311/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
312/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
313/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
314/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
315/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
316/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
317/395 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / AFP 7 | Europa Press