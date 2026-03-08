Conflicto en Oriente Medio
En directo la última hora de la guerra
Todos los pilotos de la parrilla para este 2026.
Todos los pilotos de la parrilla para este 2026. / James Ross | Efe

Las fotos de la nueva Fórmula 1

Russell desinfla la ‘rebeldía’ de Ferrari; Sainz acaba 15º y Alonso abandona dos veces

El británico George Russell (Mercedes) hizo valer los pronósticos y se impuso en el primer Gran Premio de la temporada de Fórmula 1 en Australia, desinflando el factor sorpresa de los Ferrari, que llegaron a ponerse en cabeza en el primer tramo del trazado de Albert Park, acabando segundo el italiano Kimi Antonelli y completando el podio el monegasco Charles Leclerc.

En el otro extremo de carrera, el madrileño Carlos Sainz sufrió de lo lindo con su Williams, pasando hasta tres veces por boxes para poder gobernar su monoplaza ante los problemas de fiabilidad, terminando así 15º, mientras que el asturiano Fernando Alonso, tras un amago de abandono en la décimo quinta vuelta, saltó de nuevo a pista para hacer un 'mini-test' con el Aston Martin antes de retirarse definitivamente. Pese a ello, el ovetense se permitió el lujo de otorgar un pequeño guiño de su particular magisterio colándose en la décima posición en la salida, ilusionando por momentos ante la fragilidad de su coche.

Las fotos de la nueva Fórmula 1
1/574 Las fotos de la nueva Fórmula 1 / AFP 7 | Europa Press
