Rashford, Lewandowski y Fermín festejan el cuarto gol del Barcelona en Praga.
Rashford, Lewandowski y Fermín festejan el cuarto gol del Barcelona en Praga. / Martin Divisek | Efe

Las fotos del Slavia Praga-Barcelona

El Barcelona se descongela a tiempo en Praga (2-4)

El Barcelona sumó una trabajada victoria (2-4) en Praga ante un combativo Slavia y mantiene vivo el objetivo de conseguir el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones, que podría certificar en la última jornada de la fase liga frente al Copenhague en el Spotify Camp Nou.

Tras un primer tiempo igualado (2-2) en el que Fermín López (min.34 y min.42) dio la vuelta al tanto inicial de Kusej antes del gol en propia puerta de Robert Lewandowski al filo del descanso, el equipo azulgrana cimentó el triunfo en la segunda parte, en la que se lesionó Pedro González 'Pedri', gracias a las dianas de Dani Olmo (2-3, min.63) y del '9' polaco (2-4, min.71).

