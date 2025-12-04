El Fundación Cajasol Andalucía se mete en octavos de final de la Challenge Cup de voleibol

El Fundación Cajasol Andalucía venció en el set de oro al Dynamo Apeldoorn y se mete por segundo año consecutivo en los octavos de final de la CEV Challenge Cup. El conjunto nazareno cayó por 3-1 en el partido de vuelta, el mismo resultado por el que ganó en Los Montecillos, pero venció por 11-15 en el set de oro para firmar un nuevo capítulo histórico. Ahora espera el Panionios, un duro rival que será el siguiente escollo para seguir haciendo historia y tocar por primera vez los cuartos de final en Europa.

Fue un choque de máxima igualdad desde el inicio en el que el Esquimo chocó contra el poderoso bloqueo neerlandés por las alas y pudo puntuar desde la defensa y la reconstrucción. El Dynamo Apeldoorn tampoco ajustó su recepción, pero conseguía salir por zaguero seis con facilidad. Así se llegó al 9-9 en el primer set, en el que un nuevo bloqueo trajo consigo el primer tiempo muerto de Ricardo Torronteras con el 11-9. No surtió efecto y volvió a estrellarse el equipo con el bloqueo hasta el 15-9, aunque no le perdió la cara al choque el equipo sevillano y continuó peleando con Leticia Delagrammatikas por el centro y Lucía Prol en ataque, pero el primer parcial fue para los locales por 25-20.

Comenzó el segundo set también con igualdad entre los dos conjuntos. Las nazarenas ajustaron la recepción con una gran Bianca Polo, líbero esta vez, y Kennedi Evans entró por el centro sumando puntos. El once iguales del electrónico marcaba la inmensa igualdad entre ambos. Helena Orejas, receptora titular, puntuaba por zona seis para apretar el marcador. La opuesta Jada Burse con un buen ataque por dos y un nuevo error de las locales puso un interesante 11-13 y el primer tiempo muerto del Dynamo Apeldoorn. Volvió la igualdad (14-14) gracias al bloqueo neerlandés, pero Helena Orejas y Lucía Prol abrieron brecha junto a Jada Burse para sumar el 14-23 tras un 0-9. Lucía Prol con un blockout cerró la manga por 15-25.

Faltaba un set para certificar el pase a la siguiente ronda pero el inicio del tercero fue con un 13-8 que complicaba el objetivo. Continuó el equipo de Dos Hermanas trabajando, especialmente en defensa y con el bloqueo actuando para igualar de nuevo el encuentro 15-15. Lucía Prol tiraba del carro en puntuación. Pero las neerlandesas, alentadas por su público, volvieron a apretar hasta el 20-16. Ricardo Torronteras pidió tiempo muerto con 22-18 para organizar al equipo. No pudo salir el equipo de rotación y terminó cediendo por 25-18.

El Dynamo Apeldoorn sabía de la importancia del cuarto set donde debían ganar para forzar el set de oro. Comenzó con un parcial de 10-6 donde las reconstrucciones y defensas brillaron para ellas para abrir cierta ventaja en el marcador. Intentaba ajustar la recepción del Fundación Cajasol Andalucía para posibilitar más opciones a Sira Plaza, hoy en la colocación. Así fue, además de la recepción, Lucía Prol se echó el equipo a la espalda y se igualó el set con 16-15 en el electrónico. Luchó hasta el final con una Jada Burse que puntuó desde zona dos, pero finalmente el partido cayó para las locales por 25-19.

Llegó la hora del set de oro, a quince puntos. La igualdad fue total, fruto de la tensión de jugarse la eliminatoria en tan solo quince puntos y así llegó al 10 iguales. Jada Burse sacó su mejor versión, apoyada en un equipo que lo dejó todo en pista para terminar cerrándose por 11-15. El Fundación Cajasol Andalucía pasa a octavos de final de la CEV Challenge Cup donde se enfrentará al Panionios griego.