El Fundación Cajasol Andalucía prolonga su racha en casa del vigente campeón de liga (1-3)

El Fundación Cajasol Andalucía consiguió una victoria de peso en Gran Canaria venciendo al actual campeón de la Liga Iberdrola y finalista de la Copa de la Reina tras un 1-3 muy disputado. Las de Ricardo Torronteras tuvieron que sacar su mejor versión para llevarse los tres puntos del pabellón Miguel Solaesa y se quedan a tan solo un punto del segundo clasificado, el propio CD Heidelberg, y a tres del liderato que tiene el Avarca de Menorca con 38 puntos.

Comenzó el encuentro con dificultades para el Fundación Cajasol Andalucía que se enfrentó a un CD Heidelberg que quería la reválida tras caer recientemente en la final de la Copa de la Reina, así como en el partido de la ida de la competición. Pidió el primer tiempo muerto Ricardo Torronteras con 9-5 en el electrónico para las locales. El conjunto nazareno no conseguía salir con facilidad de la recepción y las insulares se apoyaban en Bednarek y McKenzie para puntuar.

Reaccionó rápidamente el equipo con buen juego y distribución por parte de Herman hasta el 13 iguales. Maguilaura Frías se echaba el equipo a la espalda atacando la zona cuatro y entrando por zaguero seis. La igualdad era total hasta el 17-18 donde las de Ricardo Torronteras consiguieron ponerse tras un error de ataque de Sulian Matienzo. Con mucho trabajo en bloqueo, hasta cinco llegó a sumar en el set, el Fundación Cajasol Andalucía llegó a sus primeras bolas de set con 21-24. Louise Sansó y la propia Lucía Prol atacando por cuatro abrieron las diferencias. Salvaron la primera tras un rally de muchos intercambios pero tras una recepción positiva de Bianca Polo, Herman jugó un primer tiempo con Louise Sansó y cerró el set 22-25.

El segundo set empezó 1-4 para las nazarenas, pero saque de Sulian Matienzo sumaron un parcial de 5-0 y pusieron el 6-4. Louise Sansó sumó el siete iguales y el set tornaba a mucha igualdad entre los dos equipos. El nivel de saque del CD Heidelberg subió y consiguió ajustar la defensa para frenar los intentos del Fundación Cajasol Andalucía, todo ello las llevó a un 13-10 con Van der Meer jugando desde zona dos atacando la diagonal. Lucía Prol volvió a dar muestras del gran nivel por el que pasa y suyo fue el 13-11 con una diagonal larga a zona cinco con bola alta.Pidió tiempo muerto Ricardo Torronteras con 15-11 ante las dificultades por las que pasaba su equipo para puntuar. No reaccionó el equipo, las locales se impusieron en muchas facetas, especialmente siendo muy contundentes en ataque con la neerlandesa Van der Meer que sumó hasta 8 puntos siendo ella misma la que cerró el set 25-17.

Un tercer set de infarto

La igualdad volvió al inicio del tercer set tal y como marcaba el electrónico con el siete iguales. Van der Meer y McKenzie ya no puntuaban con tanta facilidad y Herman encontró a Jada Burse y Kennedi Evans. En un par de acciones, las locales abrieron diferencias en el marcador y con 12-9 tuvo que pararlo el técnico nazareno.

Un parcial de 0-3 puso el 14-13 con un saque directo de la capitana Maguilaura Frías. Salió Leticia Delagrammatikas al saque con 18 iguales y consiguió incomodar la recepción de las insulares y Louise Sansó cerró con una finta el 18-19 para ponerse de nuevo por delante en un momento clave. Lucía Prol sacó su calidad a pasear con una línea espectacular que nadie defendía en Heidelberg para poner el 21-23. Tuvo la primera bola de set con 23-24, pero la salvaron las locales. El final fue de infarto, con Louise Sansó poniendo bloqueos, Sulian Matienzo dando bolas de set con una diagonal cortísima y una línea espectaculares… pero apareció Maguilaura Frías tras unas defensas increíbles de las nazarenas para cerrar el set de infarto por 27-29.

Con el subidón de ganar el tercer set, comenzó el cuarto. El Fundación Cajasol Andalucía continuó sobrevolando por el pabellón Miguel Solaesa hasta el 5-9 y el tiempo muerto de Santi Guerra, técnico local. Maguilaura Frías rompió el bloqueo en el zaguero seis y la defensa nazarena daba muestras de estar a un altísimo nivel. Hasta catorce puntos de bloqueo sumaban las de Ricardo Torronteras con cinco de ellos por parte de Louise Sansó con el 8-15 en el electrónico. Reaccionaron las locales con una gran Sulian Matienzo hasta el 15-18. Lo paró Ricardo Torronteras ante el duro parcial del CD Heidelberg. Y lo tuvo que hacer de nuevo con 19-22. Pero este equipo se encuentra en un estado de forma espectacular y cerró el partido 22-25 en el cuarto set.

El Fundación Cajasol Andalucía recibirá al CV Haris el próximo sábado a las 18.00 horas en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos).