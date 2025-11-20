El Fundación Cajasol Andalucía se refuerza con la opuesta Jada Burse

El Fundación Cajasol Andalucía ha anunciado el fichaje de la opuesta americana, Jada Burse, procedente del Hapoel Kfar Saba, actual subcampeón de la liga de Israel y campeón de la copa. Burse fue la máxima anotadora de la competición la pasada temporada con 504 puntos, con una media de 5.25 puntos por set jugados. Igualmente, fue la segunda máxima bloqueadora de la liga de Israel con un total de 65 bloqueos. En la temporada anterior, disputó la liga de Finlandia, siendo también la máxima anotadora de la liga regular.

Con este fichaje, el Fundación Cajasol Andalucía busca capacidad anotadora y reforzar su línea de ataque, junto a Magui Frias, Lucia Prol, Alejandra Pérez y Kira Thomsen como máximas exponentes de ataque del conjunto andaluz. Un paso al frente desde la directiva del equipo nazareno, que no termina de arrancar en una muy igualada Liga Iberdrola, proporcionando a Ricardo Torronteras una pieza de garantías a una amplia plantilla con la que conseguir sus objetivos, a corto plazo, clasificar para la fase final de la Copa SM Reina, recientemente presentada y que se disputará en Tenerife.

Las nazarenas llegan de una derrota en su visita al Sant Cugat tras ilusionarse el pasado sábado en casa con el contundente triunfo sobre Heidelberg, actual campeón de la liga española.