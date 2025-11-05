El Fundación Cajasol Andalucía sigue adelante en Europa (2-3)

El Fundación Cajasol Andalucía volverá a jugar una segunda ronda europea al repetir triunfo contra el Slovan de Bratislava en los treintaidosavos de final de la CEV Challenge Cup. El equipo de Dos Hermanas, el tradicional Esquimo, repitió el marcador del partido de ida de la semana pasada al vencer por 2-3 (22-25, 17-25, 25-23, 25-22, 12-15) al cuadro de la capital eslovaca, con lo que se clasifica por un global de seis sets a cuatro.

La emoción del final no se correspondió, sin embargo, con la superioridad que llegó a mostrar el equipo de Ricardo Fernández Torronteras en los dos primeros sets del encuentro disputado en el coqueto pabellón de Bratislava. Las nazarenas habían superado con claridad en los momentos decisivos de los dos primeros sets a las locales y el marcador era concluyente con el 0-2. Sólo había que ganar a partir de ahí un solo set más de los cuatro que se hubieran disputado en caso de haber remontado el Slovan.

Ya fue increíble que el partido no quedara resuelto definitivamente en el tercer set, pues el Fundación Cajasol Andalucía estuvo casi siempre por delante en el marcador y consiguió una ventaja de 16-19 que ya parecía definitiva, pues las visitantes jugaban un voleibol de mucho más nivel que el Slovan de Bratislava. Esa ventaja de tres puntos se repetiría con el 19-22, a sólo tres puntos del triunfo y de la clasificación definitiva, pero ahí llegó una desconexión inesperada. Las locales se pusieron con 24-22 y ni siquiera el esfuerzo final por aguantar fue suficiente. 25-23 y a jugar otra manga.

En ese cuarto set se iba a agudizar esta situación ilógica, ya que Maguilaura Frías y compañía arrancaron con un concluyente 1-7 en ese set. Se repetiría con el 5-11 y a partir de ahí se fue reduciendo la distancia poco a poco. El primer empate sería a 21 y desde ahí el Fundación Cajasol Andalucía volvía a darle una oportunidad para sobrevivir al rival.

Afortunadamente, en el tie break del partido, sin siquiera recurrir al set de oro, el Fundación Cajasol Andalucía no permitió esas remontadas finales y con una Kira Thomsen que le metió mucha intensidad en los puntos finales aguantó siempre la ventaja para ganar por tres tantos de diferencia (12-15).

La clasificación para los dieciseisavos quedaba definitivamente sellada en Bratislava.