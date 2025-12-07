El Fundación Cajasol Andalucía se lleva un triunfo con premio (1-3)

El Fundación Cajasol Andalucía logró una victoria agónica y clave frente al Kiele Socuéllamos por 1-3 con un 30-32 en el cuarto set que le vale para confirmar su participación en la próxima Copa de la Reina gracias a la primera victoria lejos de Dos Hermanas de la temporada.

El conjunto de Ricardo Torronteras salió al encuentro con intensidad. Destacó Jada Burse, la opuesta norteamericana, con hasta cuatro puntos de los primeros ocho de las nazarenas. Maguilaura Frías, con un espectacular bloqueo, puso el 12-15 y abrió cierta ventaja para el equipo sevillano, que frenó la tímida reacción local, pero el efectivo ataque de Burse, con diez puntos, y los remates de la capitana Maguilaura Frías cerraron el primer set 17-25.

La segunda manga arrancó igualada. El 14-13 en el marcador ponía por primera vez a las locales por delante en esta manga. Con 17-15 llegó el tiempo muerto de Ricardo Torronteras para ordenar a las suyas, que se encontraron con el bloqueo del Kiele y varios errores. Volvió a parar el encuentro el técnico del Esquimo con 21-18 y buscó soluciones desde el saque con Helena Orejas y Sira Plaza, aunque finalmente el set se lo llevaron las locales por 25-21.

Maguilaura Frías lideró desde el inicio la tercera manga para llegar a un primer parcial de 9-12. Denia Bravo y Kamani Fatu comenzaron a puntuar para el Kiele Socuéllamos. Hemery Herman y Leticia Delagrammatikas, con sendos bloqueos, frenaron el ímpetu local de acercarse al marcador con 12-15. El festival de bloqueos del equipo nazareno lo continuó Kennedi Evans para sumar el 15-20 y su tercer bloqueo en lo que iba de set. Con 18-25 se llevaron el set las de Ricardo Torronteras para asegurar puntuar en un pabellón muy difícil.

Un 5-7 fue el inicio del cuarto set con puntos muy disputados por ambos equipos. Los bloqueos conseguían tocar bola y facilitaban la reconstrucción. Y así fue la tónica de todo el set hasta el 19-21, cuando las de Ricardo Torronteras consiguieron algo de ventaja. Pero nada más lejos de la realidad, el Kiele Socuéllamos apretó y sumó el 24-23 y la primera bola de set que Jada Burse salvó con una finta detrás del bloqueo. Salvó dos más el conjunto nazareno y consiguió convertir la quinta bola de partido para cerrar el set 30-32.