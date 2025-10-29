El Fundación Cajasol Andalucía empieza con victoria en Europa (3-2)

El Fundación Cajasol Andalucía se hizo con la victoria en la ida de la CEV Challenge Cup frente al Slovan Bratislava en el pabellón de Los Montecillos de Dos Hermanas en un disputado partido que no se resolvió hasta el desempate (15-13).

El partido comenzó con un fuerte Slovan, que pusó contra las cuerdas al Fundación Cajasol Andalucía y rápidamente se distanció en el marcador. Las locales, que entraron frías al encuentro, se mantuvieron en los primeros compases gracias a las anotaciones de Kira Thomsen. Tras este inicio dubitativo de las nazarenas el partido se volvió a igualar, aunque las eslovacas se hicieron fuertes defendiendo arriba y bloqueando los remates junto a la red, lo que permitió marcar la diferencia para llevarse el primer set por 15-21 (0-1).

El segundo set comenzó con un intercambio de puntos en el que ningún equipo lograba distanciarse, hasta que tres puntos consecutivos del conjunto eslovaco ponían contra las cuerdas al Fundación Cajasol Andalucía, que tuvo que parar para refrescar ideas y reengancharse a su juego con el tiempo muerto que solicitó el entrenador Ricardo Torronteras.

La vuelta a la pista tras el parón supuso un cambio en la dinámica del partido favorable a las nazarenas, que lograron voltear la situación y sacar adelante el set por 25-22 (1-1), con una gran Magui Frías, que ejerció su papel de capitana y se echó el equipo a la espalda en un momento en el que el encuentro se podía complicar más de lo esperado.

El 1-1 ya hacía ver que la victoria estaba cara y nadie iba a regalar nada. En el tercer set nuevamente el Slovan Bratislava salió mejor y cogió una renta en el marcador que por momentos desaprovechó, permitiendo que las de Torronteras reaccionaran y llegasen a ponerse por delante en el marcador. Sin embargo, en el tramo final, el conjunto nazareno estuvo más impreciso que de costumbre en sus remates y las visitantes se llevaron el set por 22-25 (1-2).

Ya no había margen de error. Perder el cuarto set supondría la derrota del partido y llevar la eliminatoria fuera de casa con la necesidad de remontar para que la aventura europea de la temporada no acabase antes de tiempo.

Y ahí fue, con la adversidad, cuando el Fundación Cajasol Andalucía se hizo fuerte y mostró su mejor versión. Un set al que no se le puede poner pega alguna: la intensidad, precisión y acierto de las nazarenas no dieron posibilidad ninguna a las visitantes, que veían cómo les estaban pasando por encima y empezaban a mostrar una inferioridad respecto a sus rivales que no se había visto anteriormente en el transcurso del encuentro.

Estadística.

25-13 (2-2) fue el resultado final del cuarto set, en el que fue decisiva Louise Sansó, que no había logrado destacar anteriormente, y aparecieron con mayor impacto en el partido otras jugadoras como Sira Plaza. Llegaba el momento decisivo del encuentro en el mejor momento deportivo y psicólogico para el Fundación Cajasol Andalucía. El desempate no dio tregua hasta el final y se resolvió con un 15-13 (3-2) a favor de las sevillanas, que volvieron a hacerse fuerte en Los Montecillos. El punto decisivo fue un saque del Slovan Bratislava que se marchó directamente fuera.

Lo siguiente para el Fundación Cajasol Andalucía será el sábado 1 de noviembre, cuando recibirá al CV Haro Rioja Voley a las 12.00 horas en Dos Hermanas y el próximo miércoles viajará a Eslovaquia para disputar la vuelta de la CEV Challenge Cup con el objetivo de hacer buena la victoria de este miércoles y certificar la clasificación a la siguiente ronda.