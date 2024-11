El Fundación Unicaja Andalucía remonta un 2-0 ante el Haro (2-3)

Haro/El Fundación Unicaja Andalucía logró su cuarto triunfo de la temporada en la Liga Iberdrola de voleibol femenino y, para no variar, volvió a hacer por 2-3. Esta vez, sin embargo, el equipo nazareno acabó plenamente satisfecho, pues perdía por 2-0 y fue remontando set a set hasta conseguir el triunfo en su visita al siempre complicado Haro riojano.

Las locales, que están en la clasificación por delante del Esquimo a pesar de haber perdido tres partidos, comenzaron con fuerza y se apuntaron los dos apretados primeros sets por 25-23 y 26-24.

Las diferencias expresan con claridad que aquello estaba muy completido y el equipo de Ricardo Torronteras no se vino abajo. Al contrario, los dos sets siguientes fueron para ellas por marcadores mucho más holgados, ya que se impusieron por 20-25 y 17-25.

Restaba, por tanto, el desempate para decidir el club que se hacía con dos puntos y el que se tenía que conformar con uno, que es el reparte cuando los partidos acaba 3-2 o 2-3 en la Liga Iberdrola. Las nazarenas supieron mantener la serenidad en ese set decisivo para imponerse finalmente por 13-15. El triunfo volvía a ser para ellas, con lo que ya son cuatro partidos ganados y sólo uno perdido ante el líder, el Heidelberg canario.

El problema es que los cuatro partidos acabaron con 3-2 o 2-3 y, por tanto, el Fundación Unicaja Andalucía sumó dos puntos en ellos y perdió uno, por lo que en estos momentos, y a falta de un partido para que se complete la quinta jornada, figura en la séptima plaza, fuera de los puestos que dan derecho a disputar la Copa de la Reina y los play off.

Pero es engañoso. Esta semana, mientras, comenzará la segunda participación de las nazarenas en Europa, concretamente en la Challenge Cup, con la visita al Panathinaikos griego.

Una cita complicada

Victoria de prestigio por la remontada para la historia del Fundación Unicaja Andalucía en El Ferial frente al Haro Rioja Vóley. Maguilaura Frías, con 33 puntos, lideró al equipo, una jornada más

No comenzó de la mejor manera el equipo de Ricardo Torronteras que en un abrir y cerrar de ojos iba cinco a cero en el marcador y pidió el primer tiempo muerto. Las nazarenas no fueron contundentes en ataque y no fijaron el bloqueo, unido a una mala recepción. El equipo reaccionó a partir del 12-4 que marcaba el electrónico. Maguilaura Frías lideró poco a poco el ataque y pudo jugar Lazurenko primeros tiempos con sus centrales. La raza que caracteriza al Fundación Unicaja Andalucía salió a relucir para acercarse hasta el 22-19. Peleó en bloqueo y defensa hasta el 24-23, pero finalmente, a pesar del gran esfuerzo realizado, las nazarenas cayeron por 25-23.

Tampoco empezó bien el segundo parcial. No encontraban su juego las jugadoras de Torronteras, especialmente por el bloqueo rival que no permitía puntuar. Con 9-4 en el marcador reaccionaron hasta el 12-10. Lucía Prol, que volvía en este encuentro tras la lesión, se sumaba puntuando. Con mucha lucha y entrega, el equipo conseguía ponerse por delante en el marcador con 16-17 gracias a dos grandes puntos de Louise Sansó por el centro. Pidió tiempo muerto Haro Rioja Voley viendo la reacción de las nazarenas. Con un gran juego, el equipo nazareno dispuso de una bola de set, pero finalmente las locales se hicieron fuertes y cerraron el parcial por 26-24.

La gran remontada

Pero si algo destaca en este equipo es la raza que presenta en cada encuentro y volvió a florecer a tiempo. Después de un inicio igualado, consiguió una amplia ventaja con 9-14 en el electrónico. La recepción mejoró y el ataque estuvo impecable al cual se sumó Emma Ellis como opuesta. La diferencia ya no menguó gracias a la gran actitud en defensa del equipo y cerró el set por 20-25.

Tocaba mantener el gran nivel y no dar opciones a Haro Rioja Vóley para sumar en El Ferial. Y así fue, un set que apenas tuvo historia y así lo reflejaba el 6-17 del marcador en apenas 13 minutos de juego. Una gran Maguilaura Frías lideró al equipo en ataque y el bloqueo, con Louise Sansó al frente, aportó puntos claves. Las nazarenas se lo llevaron por 17-25.

Y un nuevo desempate esperaba al Fundación Unicaja Andalucía, uno más tras haber disputado tres en las cuatro primeras jornadas. Como sabe jugarlo este equipo, pocos habrá en competición. Rompió la igualdad a mitad del desempate para disponer de varias bolas de set y terminar cerrándolo por 13-15.

Una remontada para la historia sumando dos puntos muy importantes en un pabellón muy complicado. Todo ello, antes de la semana europea, ya que el Fundación Unicaja Andalucía debutará en la CEV Challenge Cup el próximo miércoles 6 de noviembre a las 17:00 horas en Atenas frente a CV Panathinaikos en los dieciseisavos de final. Una eliminatoria que se disputará a doble partido, siendo la vuelta en el Pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos) a la siguiente semana.