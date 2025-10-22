Gana dos entradas para ver a la Selección Española contra Turquía

TCL patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol y de los Juegos Olímpicos

El próximo 18 de noviembre acontece una nueva cita deportiva para las clasificatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en la que España se enfrentará a Turquía. El Estadio de la Cartuja el escenario de gala que acogerá el partido.

Desde Diario de Sevilla nos unimos a TCL, 2ª marca mundial de televisores y la 3ª marca de televisores en España, para invitar a nuestros lectores a esta experiencia, sorteando 4 entradas dobles. Tienes hasta el 12 de noviembre a las 10:00 para participar. Es muy sencillo, solo tienes que rellenar el siguiente formulario con datos veraces.

TCL, Patrocinador Oficial de la Selección Española de Futbol y de los Juegos Olímpicos

TCL, líder en electrónica de consumo y segunda marca mundial de televisores, es Patrocinador Oficial del equipo desde el pasado 2023 hasta el próximo 2026.

TCL y la Real Federación Española de Futbol (RFEF) oficializaron el pasado 2023 el acuerdo por el que la marca de electrónica se convierte en Patrocinador Oficial de la Selección Española hasta 2026. Con este acuerdo, TCL pasó a formar parte del grupo de empresas patrocinadoras de la RFEF, y tendrá presencia de marca en los partidos de la Selección organizados por la misma.

Por otro lado, TCL ha inciciado en 2025 un acuerdo con el comité olímpico internacional, por el que también estará presente en los JJOO hasta 2032, impulsando la innovación y acercando el entretenimiento a la vida diaria de las personas.