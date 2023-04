La gesta se quedó a la mitad para el Bádminton Rinconada (3-2)

No pudo ser, el Bádminton Rinconada no pudo obrar la remontada en un encuentro donde de nuevo el dobles mixto fue el punto más importante. Visto el devenir del encuentro, una victoria en el primer punto de la tarde podría haber sido ese rayo de esperanza al que se aferraban los de Antonio Molina, pero el plan trazado no salió como se deseaba. Era difícil debido al poco margen de error que tenían los de San José de La Rinconada, a sabiendas de que debían hacer un encuentro inmaculado. El triunfo final por 3-2 frente a La Orden Huelva no fue suficiente, los onubenses eran campeones otra vez.

Y es que el dobles mixto fue de nuevo una pesadilla para los jugadores rinconeros, que no se encontraron cómodos en ningún momento. Claudia Leal y Tom Wolfenden cedieron en tres sets, al igual que en la ida. El jugador del Rinconada siguió sin encontrar sensaciones, y tanto Pablo Abián como Haideé Ojeda aprovecharon la ocasión para encarrilar su octavo título (8-11, 9-11, 6-11).

En los duelos dobles masculino y femenino, de nuevo el Rinconada se puso por delante con dos valiosas victorias, aunque con algo más de emoción que en la ida. Con las mismas parejas en ambos equipos, Jaume Pérez y Tom Wolfenden vencieron a Alberto Perals y Alejandro Pérez en cinco sets (11-5, 9-11, 11-7, 7-11, 11-6). Bea Corrales y Claudia Leal vencieron su partido en cuatro sets repitiendo el mismo guión que en la ida.

Llegaba el momento culminante de la tarde. Rinconada, con pocas opciones, debía ganar los dos primeros individuales para salir vivos hacia los últimos individuales y darle una emoción histórica a la final, y a punto estuvo de realizarse. Carlos Piris se rehacía de su partido en la ida y ganaba en cuatro apretados sets a Alberto Perals (11-9, 4-11, 11-4, 11-10), dando el momentáneo 3-1 en el marcador para los rinconeros.

Tras este punto presenciaríamos uno de esos partidos que el aficionado neutral nunca quiere que acabe. Es lo que pasa cuando en la pista se juntan dos colosas del bádminton europeo como son Bea Corrales y Telma Santos. Uno de los mejores partidos de siempre que se recuerdan en la liga nacional. Por infortunio para el Rinconada, la jugadora portuguesa de La Orden acabaría llevándose el partido en el último punto a disputar, pues se encontraban 10-10 en el último y definitivo set (5-11, 11-7, 10-11, 11-5, 10-11). Tras este partido el IES La Orden se proclamaba campeón, cumpliendo así su vitola de favorito en este encuentro gracias a la renta conseguida en la ida. Lo cierto es que la sensación de remontada era brutal por parte de la parroquia rinconera, pero este partido lastró todas las opciones de réplica por parte de los de Antonio Molina.

Al término del encuentro y una vez realizada la ceremonia de entrega de premios, el técnico rinconero valoraba el resultado de la vuelta como "un buen trabajo hoy, donde sí cumplimos las expectativas a expensas del mixto, donde de nuevo no estuvimos bien, y de un partidazo de Bea Corrales sin premio. Una vez jugado el dobles mixto sabíamos que las opciones eran pocas porque no teníamos margen de error, y casi conseguimos llegar vivos hasta el último partido. Hoy hemos estado muy bien y me quedo con eso. Hemos competido de forma fabulosa y no queda otra que seguir intentando el título la próxima temporada".

Respecto a la liga, Molina afirma: "Hemos hecho un gran torneo. Llegar a una final más no es fácil. Está claro que te deja mal sabor de boca el no haber podido ganar el título, pero de nuevo tenemos que valorar el hecho de ver hasta donde hemos llegado. Somos un pueblo luchando contra ciudades como Oviedo, Valencia, Huelva, Granada… y eso nos hace ver lo difícil que es lo que hacemos año tras año".

Por último, el técnico rinconero habla de lo que viene próximamente: "Esto no ha terminado para nosotros. Ahora toca descansar durante estos dos próximos meses y preparar muy bien la Copa de Europa de Clubes, donde vamos a ir con todo para conseguir hacer un buen papel. Tenemos un buen equipo, lo hemos demostrado en España y ahora lo queremos demostrar en Europa".

El Bádminton Rinconada termina así su andadura en la temporada presente. Ésta ha sido su final número veinte en lo que va de siglo XXI, un hito al alcance de muy pocos y que pone en valor el triunfo cosechado en toda su historia. Ahora, es momento de recargar pilas y preparar a conciencia el Campeonato de Europa de Clubes, que se celebra en Oviedo, un aliciente más para seguir agrandando la historia rinconera.