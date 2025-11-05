Holmey y Knecht comparten el liderato junto a Belmati y André en el arranque del Santander Golf Tour Sevilla

El Santander Golf Tour Sevilla 2025 ha comenzado de la mejor manera posible, con emoción, birdies y una clasificación apretadísima tras la primera jornada del Campeonato de Dobles, que se celebra en el recorrido de Club Zaudín Golf. La cita, una de las más especiales del calendario, arrancó con la modalidad fourball (mejor bola) y finalizará este jueves en formato greensome, donde ambas salen desde el tee y eligen la mejor bola para continuar golpeando de forma alterna hasta embocar.

Las grandes protagonistas del día fueron Lauren Holmey y Vanessa Knecht, y la pareja formada por Lina Belmati y Lucie André, ambas con un brillante resultado de -8. Muy cerca, a un solo golpe, se situaron las parejas de María Herráez y María Villanueva y Amaia Latorre y Marina Escobar, ambas con -7. Con -6, cierran el grupo de aspirantes Marta Muñoz y Nina Pegova; y las italianas Maria Vittoria Corbi y Emma Lundgren, que también mantienen todas las opciones de triunfo.

La jornada estuvo marcada por el sol y las buenas condiciones de la mañana, que contrastaron con la fuerte irrupción del viento en la segunda mitad del día. Esa combinación de factores dio lugar a una ronda vibrante y llena de birdies, donde la compenetración entre las jugadoras resultó determinante.

Una vez más, Lauren Holmey fue uno de los grandes nombres del día. La neerlandesa, acompañada por la suiza Vanessa Knecht, sabía que una buena actuación la acercaría definitivamente al título del ranking del circuito, y no defraudó. Ambas comenzaron con fuerza, firmando birdies en los hoyos 1, 3 y 4, y otro más en el 6 para situarse con -4 al paso por el 9. Ya en la segunda vuelta, mantuvieron el ritmo con tres birdies más en el 11, 12 y 15, antes de cerrar la jornada con un el último birdie del día en el 17 para completar una ronda de 63 golpes (-8).

"Nos hemos compenetrado muy bien. Los primeros hoyos han sido todos cosa de Vanessa; ha sido ella la que ha sacado todo adelante. En este formato la confianza y la comunicación lo son todo. Vamos a mantener la misma energía mañana y disfrutarlo, porque jugar en pareja en un torneo así es una experiencia increíble", comentaba Holmey al término de la jornada. Preguntada sobre su victoria casi asegurada en el ranking del circuito, Holmey indicaba que "evidentemente sería un sueño ganarlo. El objetivo está muy cerca, basta con ser décimas y que Llaneza no gane para conseguirlo, pero queremos ganar el torneo como sea".

El mismo resultado firmaron Lina Belmati y Lucie André, que completaron una ronda espectacular. Tras un arranque tranquilo con tres pares consecutivos, comenzaron a acelerar su ritmo con birdies en el 4 y 6, y un impresionante eagle en el par 5 del 8, el único de la jornada. En los segundos nueve hoyos, mantuvieron la regularidad con nuevos birdies en el 10, 15, 16 y 18. "Ha sido el típico día en el que si una fallaba, la otra aparecía", explicaba Belmati. André, autora del eagle, detallaba: "Fue en el hoyo 8, pegué una gran madera 3 desde unos 220 metros y la dejé a metro y medio de bandera. Hay días en los que sale todo, y hoy fue uno de esos días. Hemos disfrutado muchísimo".

Vuelta sin errores

Las españolas Amaia Latorre y Marina Escobar completaron una vuelta sin errores con siete birdies y un juego muy sólido, especialmente en los primeros nueve hoyos, donde lograron cinco birdies consecutivos entre el 3 y el 8. Otro birdie en el 11 y un cierre brillante en el 18 las colocan a solo un golpe de las líderes. Misma situación para María Herráez y María Villanueva, que firmaron también -7 gracias a una gran primera vuelta, con cuatro birdies consecutivos del 5 al 8 y un despliegue de precisión en los greenes pese al viento de la tarde.

Por su parte, las italianas Maria Vittoria Corbi y Emma Lundgren protagonizaron uno de los inicios más espectaculares del día, con cinco birdies consecutivos en los cinco primeros hoyos y una primera vuelta de -6. Su efectividad con el putt fue clave, aunque un par de errores en la segunda mitad del recorrido las relegaron a la quinta posición empatada con -6.

El Campeonato de Dobles del Santander Golf Tour Sevilla afronta este jueves su jornada decisiva en formato greensome, donde la estrategia será esencial para decidir a las campeonas de una de las pruebas más esperadas de la temporada. Con apenas dos golpes de diferencia entre las seis primeras parejas, la emoción está garantizada en Club Zaudín Golf.