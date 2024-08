Italia al unísono: Meloni y Carini no ven el combate contra Khelif como una derrota más

París/La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reunió este viernes en París con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, con quien abordó, entre otros temas, "el caso de la deportista Imane Khelif, que presenta altos niveles de testosterona, y el tema de las reglas para garantizar la equidad en las competiciones deportivas", informaron fuentes gubernamentales.

En el centro de las conversaciones, explicó el Gobierno italiano en una nota, estuvo "el intercambio de opiniones sobre el progreso de los Juegos y el estado de preparación de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026".

Asimismo "durante el encuentro presencial también se trató el caso de la deportista Imane Khelif y el tema de las reglas para garantizar la equidad en las competiciones deportivas" y ambos acordaron "que el Gobierno y el Comité Olímpico Internacional seguirán en contacto para evaluar cómo abordar la cuestión en el futuro".

La italiana Ángela Carini se retiró de su combate de octavos de final este jueves ante Imane Khelif, una mujer con altos niveles de testosterona, a los 46 segundos, por entender que competía en inferioridad de condiciones y después de que Meloni hubiese asegurado que no sería un "combate en igualdad de condiciones".

Tras la reunión con Meloni, Batch declaró a la agencia italiana ANSA que se acordó "seguir en contacto para acoger el mismo fondo científico y hacer más comprensible la situación porque ella es una mujer y lleva seis años compitiendo a nivel internacional".

"Si esta chica está aqui debe haber una razón"

Por su parte, la boxeadora italiana Angela Carini lamentó la polémica mundial en torno a su combate del jueves en los Juegos Olímpicos con la argelina, y aseguró que no lo ve como una derrota ni se siente una perdedora.

"Aunque me hubieran dicho que no peleáramos (antes del combate), no habría aceptado. Nunca me rendí", dijo este viernes Carini en una entrevista con el diario italiano La Stampa, en la que subrayó que para ella lo sucedido no es una derrota, y remarcó que no ha protestado respecto a la polémica en torno a Khelif, descalificada en torneos previos de boxeo femenino por un test que le detectó altos niveles de testosterona.

Angela Carini siendo chequeada tras abandonar el comabte ante Khelif. / Yahya Arhab | EFE

"Lo siento por ella también, terminamos en un 'boom' mediático. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Para decir qué está bien y qué está mal? Somos atletas, no somos jueces", aseguró Carini.

"Si está chica está aquí debe haber una razón", añadió la italiana en relación a Khelif, asegurando que ella no protestó por tener que combatir contra la argelina. "Nunca he protestado. Nunca he dicho una palabra. Me adapto a las normas, no decido", aseguró.

También concretó los motivos por los que decidió parar el combate: "Ya no tenía ganas de pelear tras menos de un minuto. Recibí un golpe en la nariz y perdí el equilibrio, no respiraba y dije basta". "No perdí, simplemente me retiré con madurez", agregó Carini. Remarcó que no debería avergonzarse por nada. "¿De qué debería avergonzarme?" se preguntó. "Salgo con la cabeza alta", concluyó la boxeadora.