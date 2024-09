Juan Arenas, científico e institución del rugby sevillano, pondrá nombre al Campo A de La Cartuja

Sevilla/El Secretario General para el Deporte, D. José María Arrabal, ha resuelto la modificación de la denominación del Campo A de las instalaciones deportivas La Cartuja que, a partir de ahora, llevará el nombre de “Campo Juan Antonio Arenas Posadas” en reconocimiento a su destacada trayectoria y contribución al desarrollo del rugby.

Juan Arenas es considerado una leyenda viva del rugby sevillano y español, dejando una huella imborrable tanto dentro como fuera del campo. Conocido por su pasión inquebrantable, su incansable trabajo, aún hoy lo sigue estudiando, analizando y contribuyendo con la formación a su crecimiento desde rugbysapiens.com y como Director de Formación de la Federación Andaluza.

Un símbolo en el rugby sevillano

Doctor en Ciencias Biológicas, seleccionador nacional y socio fundador del Real Ciencias, al que hizo tocar la gloria de los títulos en el escenario que a partir de ahora llevará su nombre: 2 Ligas (1991-1992 y 1993-1994), 3 Copas de SM el Rey (1993-1994, 1994-1995 y 1995-1996) y la Copa Ibérica de la temporada 1994-1995.

Como entrenador, destacó por su capacidad de liderazgo, su visión táctica y su compromiso con la formación de los jugadores. Arenas no sólo preparaba a sus jugadores en lo físico y técnico, sino que inculcaba una ética de esfuerzo y dedicación que trascendía el deporte. Impulsó la cultura del rugby basada en valores como el respeto, el trabajo en equipo y la disciplina. Su legado perdura no solo en los títulos obtenidos, sino en el impacto que tuvo en innumerables jugadores y entrenadores que pasaron por sus manos.

Juan Antonio Arenas, recientemente. / M.G.

Juan Arenas se mostró emocionado tras recibir la noticia. "Nunca perseguí la gloria, ni quedar en la memoria, es un mantra que tengo la osadía de aplicarme, y no es un gesto de arrogancia o exceso de falsa humildad, es la realidad que han conducido todos los actos a lo largo de la mi ya dilatada vida. De cualquier forma sería falso que dijese que no me halaga el hecho de poner mi nombre al campo de rugby que me ha proporcionado tantos momentos de tristeza como felicidad, imposible los unos sin los otros. También es cierto que nunca sospeché ni aspiré a tal galardón, pero mi sorpresa fue indescriptible cuando D. Alejandro Díaz Trechuelo, ex presidente del Real Ciencias, me mandó un whatsapp indicándomelo. Él ha sido el artífice del mismo, su empecinamiento y constancia lo habían logrado, y lo que es más sorprendente, es que solo había hablado con él en dos ocasiones y me consideraba. Muchas gracias."

Juan también recordaba a todos los que han estado a lo largo de su carrera. "En estos momentos me vienen a la mente todos aquellos que me ayudaron en tan largo camino, tanto a los que me enseñaron, yo no inventé el rugby, como a los jugadores ganadores de títulos, y a los que nos disfrutaron en el campo de triunfos pero sin cuyo trabajo, no se hubieran logrado los mismos. Si fuéramos justos el nombre del campo consistiría en un listado interminable de personas que me enseñaron, entre ellos a los jugadores, que confiaron en mí y compraron mis entonces "innovadoras" ideas sobre el juego. Sin ellos nada hubiera sido posible. Vuestro es el mérito y llevarlo a gala vuestra recompensa. Habéis logrado hacerme feliz."

La decisión de renombrar el "Campo A" de La Cartuja como "Campo Juan Antonio Arenas Posadas" es un tributo muy merecido a un hombre cuya vida ha estado dedicada a fortalecer y promover los valores del rugby, consolidando su legado en la historia del deporte español.